Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 08:00

(Actualisé avec Amundi, Publicis, Sanofi, Sartorius Stedim Biotech, Stellantis)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AMUNDI AMUN.PA a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en Europe et s'éloignaient du dollar américain.

* PUBLICIS PUBP.PA a dit mardi prévoir une croissance organique en 2026 comprise entre 4% et 5%, alors que sa stratégie tournée vers l'intelligence artificielle (IA) et les services de données a contribué à permettre au groupe de battre les attentes sur l'année écoulée, renforçant son avance sur ses rivaux.

* SANOFI SASY.PA a annoncé mardi la signature d'un mandat de rachat d'actions pour un montant maximum d'un milliard d'euros.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA a annoncé mardi prévoir une poursuite de la croissance en 2026 avec une hausse de 6% à 10% à taux de change constants de son chiffre d'affaires, tirée principalement par son activité consommables.

* VINCI Construction Grands Projets SGEF.PA a annoncé lundi avoir remporté un contrat de 144 millions d'euros en Jamaïque avec la National Water Commission (NWC) pour concevoir et construire 68 kilomètres de conduites d’eau potable

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a renouvellé le mandat de Marjan Rintel comme Présidente du Directoire et DG de KLM.

* STELLANTIS STLAM.MI - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Mara Vîlcu et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

