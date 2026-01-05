Les raffineurs de pétrole américains gagnent, les rivaux chinois perdent dans la frappe de Trump au Venezuela

Une raffinerie de pétrole ( image d'illustration, crédits: Adobe Stock)

par Ron Bousso

L'éviction du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine devrait rapidement réorienter les exportations de pétrole du pays vers les États-Unis - et loin de la Chine. Cela donnera un coup de pouce immédiat aux raffineurs américains, mais les projets du président Donald Trump visant à relancer la production dans le pays latino-américain pourraient être plus lents à se concrétiser.

Samedi, après avoir annoncé l'arrestation de Maduro sur Truth Social, Trump a déclaré qu'il maintiendrait pour l'instant l'embargo américain sur les exportations de pétrole brut vénézuélien sanctionné, mais il a également déclaré que les États-Unis dirigeraient le Venezuela "pendant un certain temps", ce qui laisse entendre que les restrictions américaines pourraient être levées très prochainement.

Les prix de référence du pétrole ont légèrement augmenté ces dernières semaines, Washington ayant renforcé sa pression militaire et économique sur Caracas. Mais toute nouvelle perturbation des exportations devrait avoir un impact limité sur le marché mondial du pétrole, d'autant plus que l'offre devrait dépasser largement la demande en 2026.

Le Venezuela, autrefois grand producteur, n'a pompé l'année dernière qu'environ 900 000 barils par jour, ce qui représente moins de 1 % de l'offre mondiale. Cette situation fait suite à des années de réduction des investissements en raison de l'échec des politiques gouvernementales et des sanctions.

Le déroulement du changement de régime au Venezuela n'est pas clair, mais un passage pacifique à un régime favorable aux États-Unis conduirait presque certainement à l'abrogation des sanctions imposées par Washington.

Cela offrirait au secteur pétrolier vénézuélien un répit bien nécessaire et, peut-être plus important encore, redessinerait la carte mondiale du raffinage.

RÉORIENTATION DES RAFFINERIES

Une transition en douceur à Caracas entraînera probablement un réacheminement rapide des exportations de pétrole vénézuélien, faisant des États-Unis le principal acheteur des volumes du pays.

Les raffineries de pétrole de la côte américaine du golfe du Mexique, principal centre de raffinage et d'exportation du pays, ont été construites il y a plusieurs dizaines d'années pour traiter le brut lourd - le type de pétrole exporté par le Venezuela - et le transformer en produits tels que l'essence, le diesel et le kérosène.

Bien que la composition du pétrole brut américain ait radicalement changé à la suite de l'essor du pétrole de schiste domestique - une qualité légère - au début des années 2010, de nombreuses raffineries ont encore besoin de qualités lourdes pour optimiser leurs opérations.

Les exportations de brut vénézuélien vers les États-Unis ont atteint un pic de 1,4 million de bpj en 1997, année où elles représentaient 44 % de la production vénézuélienne, selon l'Administration de l'information sur l'énergie. Le flux a progressivement diminué pour atteindre 506 000 bpj en 2018, à mesure que l'offre de qualités lourdes concurrentes en provenance des États-Unis, du Mexique et du Canada augmentait. Les exportations vénézuéliennes se sont effondrées à zéro entre 2020 et 2022 après que Trump a imposé des sanctions pétrolières directes à l'entreprise énergétique publique PDVSA. Mais elles se sont ensuite redressées pour atteindre 227 000 bpj en 2024 et 140 000 bpj au cours des 10 premiers mois de 2025 après que Washington a accordé en 2020 à Chevron CVX.N une dérogation pour continuer à exploiter ses coentreprises au Venezuela.

UN COUP DUR POUR LA CHINE

Un changement dans les exportations du Venezuela se ferait en grande partie au détriment de la Chine, qui est devenue le principal importateur de pétrole vénézuélien après que Trump a imposé des sanctions à l'industrie énergétique du pays en 2019.

La Chine représentait plus de la moitié des exportations de brut du Venezuela, soit 768 000 bpj l'année dernière, selon les données du cabinet d'analyse Kpler.

Samedi, Trump a laissé entendre que la Chine continuerait à recevoir du pétrole vénézuélien sous un gouvernement dirigé par les États-Unis à Caracas, mais que cette quantité serait probablement limitée.

Selon les estimations de Reuters, environ deux tiers des importations chinoises de pétrole en provenance du Venezuela sont destinées à des raffineries indépendantes, connues sous le nom de "teapots", qui sont prêtes à faire fi des sanctions afin d'acheter le brut à des prix fortement réduits.

Toutefois, si les sanctions sont levées, le pétrole sera vendu aux prix internationaux, ce qui n'incitera plus ces acheteurs à le faire.

Le tiers restant des exportations actuelles de pétrole vers la Chine sert à rembourser les lourdes dettes de Caracas envers Pékin. Il n'est pas certain que ce commerce se poursuive, car le pétrole est probablement livré à ou près des coûts de production, bien en deçà des prix du marché.

En fin de compte, la direction que prend la majeure partie des volumes de brut du Venezuela est claire. Les États-Unis constituent un marché beaucoup plus naturel que la Chine, en raison de leur proximité géographique, ce qui réduit considérablement les coûts de transport.

Si la majeure partie des exportations vénézuéliennes actuelles vers les "théières" chinoises est redirigée vers les États-Unis, les importations de ces derniers pourraient augmenter de plus de 200 000 bpj dans les mois qui suivent cette action, ce qui ferait plus que doubler les achats américains, sur la base des niveaux d'exportation de 2025, selon les estimations de Reuters.

L'AUGMENTATION LENTE DE LA PRODUCTION

Si les routes d'exportation vénézuéliennes peuvent changer rapidement, toute reprise significative de la production et des exportations du pays prendra beaucoup plus de temps. Trump a déclaré samedi que les grandes compagnies pétrolières américaines reviendraient dans le pays pour relancer son industrie énergétique - une perspective lucrative puisque le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole et de gaz au monde, soit environ 303 milliards de barils, concentrées dans la région de la ceinture de l'Orénoque.

Les compagnies pétrolières américaines ont contribué à la découverte et à l'exploitation des richesses pétrolières du Venezuela à partir des années 1920, faisant de ce pays d'Amérique latine le deuxième producteur mondial dans les années 1930.

Toutefois, des sociétés occidentales telles que Chevron, Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L ont été contraintes de se retirer après que le Venezuela a nationalisé l'industrie, d'abord dans les années 1970, puis à nouveau sous la direction d'Hugo Chavez dans les années 2000.

BESOIN DE STABILITÉ

La production vénézuélienne est donc passée d'un pic de 3,7 millions de bpj en 1970 à un minimum de 665 000 bpj en 2021, avant de se redresser légèrement en 2024.

Les entreprises occidentales seront probablement désireuses d'exploiter les ressources abondantes et peu coûteuses du Venezuela. Mais elles auront besoin d'un certain degré de stabilité politique et de confiance dans le caractère sacré des contrats avant d'investir des milliards dans de nouveaux projets ou de signer des accords commerciaux à long terme. Le fait que le Venezuela doive à Exxon, ConocoPhillips et Chevron des milliards de dollars en coûts de joint-venture impayés, que les entreprises devraient probablement régler avant de réaliser de nouveaux investissements importants, complique encore les plans d'expansion.

Même en supposant que ces obstacles politiques, juridiques et financiers soient résolus, le développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers prendrait encore des années.

Selon les prévisions de Rapidan Energy, la production pétrolière vénézuélienne pourrait augmenter de 200 000 bpj au cours de la première année suivant l'éviction de Maduro, et doubler pour atteindre 2 millions de bpj en l'espace d'une décennie, selon le scénario le plus optimiste du cabinet de conseil.

Mais même si les actions spectaculaires de Trump ne conduisent pas à une refonte immédiate de l'industrie pétrolière vénézuélienne, elles devraient tout de même servir d'avertissement aux investisseurs: les règles du jeu énergétique mondial ont changé.

