PHOTO DE FICHIER : L'enseigne de Wall Street est suspendue à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE), mardi, à la suite de la vente massive de lundi à New York

La Bourse de New York a clôturé ‌en hausse vendredi, portée par Alphabet, Amazon et d'autres poids lourds de la cote après la décision de la ​Cour suprême d'annuler les droits de douane "réciproques" imposés en avril dernier par Donald Trump à une multitude de pays.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 230,81 points, à 49.625,97 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 47,62 points, ​soit 0,69% à 6.909,51 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 203,34 points, soit 0,90% à 22.886,069 points.

Sur la semaine, le Dow Jones ​a pris 0,25%, le S&P 500 1,07% et le ⁠Nasdaq 1,51%.

Donald Trump a dénoncé une décision de la Cour suprême "profondément décevante" et annoncé qu'il signerait un décret ‌pour imposer une nouvelle surtaxe mondiale de 10%, "en plus des droits de douane habituels", en vertu de l'article 122 du Trade Act de 1974, applicable pendant une période de cinq ​mois.

Les investisseurs ont paru soulagés d'apprendre que ‌la riposte du président américain ne serait pas plus sévère, a déclaré Mike Dickson, ⁠analyste chez Horizon Investments.

Cette décision "permet de lever une part d'incertitude", a-t-il commenté. "On ouvre une nouvelle phase."

Certaines des plus grosses capitalisations de Wall Street ont amplifié leurs gains, Alphabet prenant près de 4%, Amazon plus de 2% et Apple ⁠plus de 1%.

Les actions des ‌entreprises les plus exposées aux droits de douane ont également repris des couleurs, du fabricant ⁠de jouets Mattel <MAT.O au distributeur de meubles en ligne Wayfair.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont fini ‌en territoire positif, emmenés par les secteurs des communications et des dépenses discrétionnaires.

Avant l'ouverture de la ⁠séance, le département du Commerce a publié la statistique du produit intérieur brut ⁠faisant état d'un ralentissement beaucoup ‌plus fort que prévu au quatrième trimestre en raison notamment des perturbations causées par le "shutdown" de l'administration fédérale à l'automne ​dernier.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de ‌1,4% sur la période allant d'octobre à fin décembre, contre une progression de 4,4% au troisième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient une ​croissance de 3,0% sur un an au quatrième trimestre.

Les opérateurs évaluent à environ 50% la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de juin prochain, selon le baromètre FedWatch ⁠de CME.

(Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan à Bangalore et Noel Randewich à San Francisco; ​Jean-Stéphane Brosse pour la version française)