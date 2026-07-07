Les produits frais stimulent la demande pour Amazon Now au Brésil, selon une responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andre Romani

L'offre de produits frais a contribué à stimuler la demande pour le nouveau service de livraison rapide en 15 minutes d'Amazon AMZN.O au Brésil, ce qui a incité l'entreprise à élargir de 15 % sa gamme de produits destinés à ce marché, a déclaré un responsable local.

Amazon a lancé ce service, baptisé « Amazon Now », aux États-Unis l’année dernière, en promettant des livraisons en moins de 30 minutes dans certains quartiers de grandes villes.

Elle s’est ensuite étendue aux marchés internationaux, notamment au Mexique, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni, pour proposer des livraisons ultra-rapides de produits de première nécessité et de produits alimentaires, des segments qui sont devenus essentiels pour sa journée de soldes « Prime Day » aux États-Unis.

« Nous sommes très agréablement surpris par l’engouement pour les produits frais, que nous ne vendions pas auparavant », a déclaré à Reuters Fernanda Grumach, directrice de l’expérience d’achat chez Amazon Brésil, lors d’une interview.

Ce service marque les débuts d’Amazon sur le marché des produits frais et surgelés au Brésil, un pays devenu une priorité pour l’entreprise américaine et d’où son concurrent Walmart s’est retiré au cours de la dernière décennie.

Amazon a initialement lancé Amazon Now avec la livraison de courses dans certaines zones de huit villes brésiliennes et a étendu sa couverture, a précisé Mme Grumach, notamment en s’implantant à Osasco, dans la région métropolitaine de São Paulo.

Depuis son lancement au Brésil, Amazon a élargi de 15 % sa gamme de produits disponibles via Amazon Now, avec notamment une augmentation significative de l’offre de fruits et légumes, a-t-elle précisé. Amazon n’a pas fourni davantage de détails sur ses résultats commerciaux.

Au Brésil, Amazon est en concurrence acharnée avec la plateforme de commerce électronique uruguayenne MercadoLibre

MELI.O et Shopee, détenue par la société singapourienne Sea

SE.N . Elle pourrait également bientôt compter parmi ses rivaux iFood, une application détenue par le groupe d’investissement néerlandais Prosus < PRX.AS > qui domine le marché brésilien de la livraison de repas.

Amazon s'est associé à l'application de livraison colombienne Rappi pour son service Amazon Now au Brésil et au Mexique, notamment en partageant des centres logistiques. Amazon a lancé ce service au Mexique à la fin de l'année dernière.

La Coupe du monde a stimulé la demande au Brésil pour des articles tels que des autocollants de football, des snacks et des boissons, a-t-elle déclaré Mme Grumach lors d’une interview la semaine dernière, avant que les quintuples champions du monde de football brésiliens ne soient battus de manière inattendue par la Norvège dimanche.

Il n’existe pas de stratégie globale unique pour Amazon Now, car les facteurs de demande peuvent varier d’un endroit à l’autre, mais certains marchés peuvent fournir des indicateurs prospectifs, selon Mme Grumach.

« Par exemple, le Mexique a fait ses débuts en Coupe du monde avant le Brésil; nous avons donc suivi de près la demande pour Amazon Now dans ce pays et nous nous sommes dit: “Bon, nous ferions mieux de nous y préparer ici aussi” », a-t-elle déclaré.