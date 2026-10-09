Les producteurs américains du golfe du Mexique réduisent encore leur production de pétrole et de gaz à l'approche de l'ouragan Isaias

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* Les plateformes mises à l'arrêt représentent près de 72 % de la production pétrolière du golfe du Mexique et 59 % de la production de gaz naturel, selon l'agence

* Les équipes ont évacué 129 plateformes de production occupées, soit 35 % du total du golfe du Mexique, selon l'agence

* Earth Science Associates estime que l’ouragan pourrait perturber la production de pétrole dans le golfe du Mexique à hauteur d’environ 7,2 millions de barils

Les producteurs américains du golfe du Mexique ont suspendu la production d’environ 1,5 million de barils de pétrole par jour et de 1,3 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour, soit une augmentation par rapport à jeudi, alors que l’ouragan Isaias se dirigeait vers la côte avant de toucher terre, comme prévu, le long de la péninsule de Floride (Panhandle) tard dans la nuit de vendredi.

Ces suspensions représentent respectivement près de 72 % et 59 % de la production américaine de pétrole et de gaz naturel dans le golfe du Mexique, selon la Marine Minerals Administration.

Le personnel a été évacué de 129 plateformes de production, soit 35 % des 371 plateformes occupées dans le golfe du Mexique, a indiqué l’agence. Elle a ajouté que les équipages avaient également été évacués de huit plateformes non équipées d’un système de positionnement dynamique.

La zone offshore fédérale américaine du golfe du Mexique produit environ 2 millions de barils de pétrole par jour, selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie (EIA), soit environ 15 % de la production totale de brut des États-Unis. La région produit également en moyenne environ 2,1 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour.

Isaias, premier ouragan de la saison 2026 dans l’Atlantique, s’est intensifié pour atteindre la catégorie 3 et se déplace vers le nord-nord-est. Il devrait s’affaiblir après avoir touché terre, selon le Centre national des ouragans.

L’ouragan pourrait perturber la production pétrolière du golfe du Mexique à hauteur d’environ 7,2 millions de barils, selon Earth Science Associates. Le cabinet de conseil a revu à la baisse ses prévisions, qui s’élevaient jeudi à 9 millions de barils, la trajectoire prévue de la tempête s’étant décalée vers l’est.

Parmi les entreprises les plus exposées à la tempête figurent BP BP.L , Chevron CVX.N , ENI ENI.MI , Murphy Oil

MUR.N et Shell SHEL.L , entre autres, selon le modèle Earth Science.

Shell a déclaré jeudi soir qu'elle avait achevé les évacuations de ses installations d'Appomattox, Mars, Ursa, Olympus et Vito, tandis que la production restait interrompue à Mars, Ursa, Olympus et Vito.

Chevron a évacué la majeure partie de son personnel de ses installations du golfe du Mexique, tout en maintenant la production sur quatre plateformes qu'elle exploite et en suspendant celle des cinq autres.

“Sur nos sites terrestres, nous continuons à suivre nos procédures établies de préparation aux tempêtes et surveillons de près la trajectoire prévue de l’ouragan”, a déclaré la société dans un communiqué vendredi.

Selon les estimations d’Energy Aspects, environ 500.000 barils de capacité de raffinage quotidienne se trouvent sur la trajectoire de la tempête, notamment la raffinerie de Pascagoula, dans le Mississippi.