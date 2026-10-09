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Un puissant séisme frappe le Panama et provoque des dégâts matériels
information fournie par AFP 09/10/2026 à 22:49

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Une infirmière au téléphone devant le service de maternité de l’hôpital Santo Tomas, après qu'un séisme de magnitude 7,7 a frappé le Panama, le 9 octobre 2026 à Panama City ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Une infirmière au téléphone devant le service de maternité de l’hôpital Santo Tomas, après qu'un séisme de magnitude 7,7 a frappé le Panama, le 9 octobre 2026 à Panama City ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Un séisme de magnitude 7,7 a secoué le Panama vendredi, provoquant la panique dans la capitale et l'effondrement de bâtiments, sans qu'aucune victime n'ait été signalée jusqu'à présent.

Le tremblement de terre s'est produit à 12H56 heure locale (17H56 GMT), avec un épicentre situé à 10 km de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera (centre-sud), a indiqué l'agence de sismologie américaine (USGS).

Une alerte au tsunami a ensuite été déclenchée dans l'est du Pacifique, ont annoncé les services spécialisés américains.

L'USGS avait initialement annoncé une magnitude de 8 avant de la réviser à 7,6, puis à 7,7. La secousse a été enregistrée à une faible profondeur, de 12 kilomètres.

"Je suis sous le choc et je n'ai pas pu joindre ma famille", a témoigné auprès de l'AFP Luis Poveda, employé d'une usine située à Santiago de Veraguas, dans le centre du pays.

D'après des images diffusées par les médias locaux, un hôtel s'est partiellement effondré dans la ville de Penonomé, à 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale Panama.

Une église de cette commune a également subi de sérieux dégâts et des fissures sont apparues sur d'autres bâtiments.

Vue aérienne de personnes évacuées sur le parking de l'Hospital del Niño, après séisme de magnitude 7,6 a frappé le Panama, le 8 octobre 2026 à Panama City ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Vue aérienne de personnes évacuées sur le parking de l'Hospital del Niño, après séisme de magnitude 7,6 a frappé le Panama, le 8 octobre 2026 à Panama City ( AFP / MARTIN BERNETTI )

"Nous sommes tous sortis en courant du bâtiment, les lignes électriques bougeaient", a raconté à l'AFP Arnulfo Santos, un autre salarié interrogé à Santiago de Veraguas.

La protection civile évaluait les dommages, détectés surtout dans les régions centrales de Herrera, Azuero, Veraguas ou Los Santos.

Une route dans la province de Veraguas présentait des fissures, selon des images diffusées par la presse locale.

Panique

Le tremblement de terre, ressenti pendant environ une minute, a été fortement perçu à Panama, où des milliers de personnes ont quitté les immeubles, gagnées par la peur, a constaté l'AFP.

Des personnes évacuées d'un immeuble rassemblées sur une place après qu'un violent séisme a frappé le Panama, le 9 octobre 2026 à Panama City  ( AFP / ARNULFO FRANCO )

Des personnes évacuées d'un immeuble rassemblées sur une place après qu'un violent séisme a frappé le Panama, le 9 octobre 2026 à Panama City  ( AFP / ARNULFO FRANCO )

Les séismes touchent rarement la capitale et se produisent principalement dans la province de Chiriqui (ouest), frontalière du Costa Rica.

D'après les rapports préliminaires du Système national de protection civile (Sinaproc), la secousse a été ressentie dans tout le pays.

Plus d'une dizaine de fortes répliques, dont certaines de magnitude 6, ont été signalées après ce puissant mouvement tellurique, selon l'institut local de géosciences.

Sur son compte sur le réseau social X, le président du Panama, José Raúl Mulino, a indiqué avoir demandé aux organismes spécialisés de lui fournir des "rapports sur les effets" du séisme, et a appelé au calme.

Vue aérienne d'une piscine qui fuit et de dégâts mineurs dans un hôtel après un séisme de magnitude 7,6, le 9 octobre 2026 à Panama City ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Vue aérienne d'une piscine qui fuit et de dégâts mineurs dans un hôtel après un séisme de magnitude 7,6, le 9 octobre 2026 à Panama City ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le ministère de l'Éducation a annoncé la suspension nationale des cours, dans "tous les établissements scolaires".

Des vagues de tsunami pourraient frapper les côtes du Pacifique oriental, de Mexico au Pérou, a averti le système dédié des États-Unis, évoquant des vagues "dangereuses (...) possibles dans les trois prochaines heures".

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