Wall Street termine la semaine en hausse

PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse ‌de New York a clôturé en hausse vendredi dans l'attente du ​coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels et de la publication des chiffres mensuels de l'inflation la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones ​a gagné 0,83%, ou 423,31 points, à 51.654,95 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, ​a pris 46,18 points, soit 0,59% ⁠à 7.811,54 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté ‌de 172,83 points, soit 0,64% à 27.366,17 points.

Sur la semaine écoulée, le S&P 500 affiche un gain ​de 1,15%, le Nasdaq ‌gagne 0,64% et le Dow Jones progresse de ⁠0,93%, sa plus forte hausse depuis la semaine close au 7 août.

La saison des résultats débute avec les grandes banques (Wells Fargo, Goldman ⁠Sachs, Citigroup, JPMorgan ‌Chase, Bank of America et Morgan Stanley) la semaine ⁠prochaine.

Selon les données de LSEG, les analystes estiment la croissance ‌moyenne des bénéfices des entreprises du S&P 500 ⁠à 30,6% sur un an pour la période allant ⁠de juillet à ‌septembre, les secteurs de l'énergie et de la technologie affichant les ​plus fortes hausses, soit respectivement ‌123% et 66,5%.

Parallèlement, le moral des ménages américains s'est détérioré plus que prevu en ​octobre, selon les résultats préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan.

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(Stephen Culp, Jean-Stéphane Brosse ​pour la version française)