Les prix élevés du gaz pourraient rendre le GNL américain non compétitif, déclare le directeur de Fulcrum LNG

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(Ajout de citations et de détails à partir du paragraphe 3)

par Curtis Williams

Les projets de gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis pourraient perdre leur compétitivité si les prix du gaz naturel sur le marché intérieur continuent d’augmenter, a déclaré mardi Jesus Bronchalo, directeur général du promoteur Fulcrum LNG.

S'exprimant lors d'une table ronde organisée au Baker Institute de l'université Rice, M. Bronchalo a indiqué que les prix du gaz naturel devraient encore augmenter aux États-Unis, qui comptent déjà parmi les pays où la production de GNL est la plus coûteuse au monde.

« Le Henry Hub va atteindre un seuil au-delà duquel il deviendra trop coûteux ou nous ne serons plus assez compétitifs », a ajouté M. Bronchalo, faisant référence à l'indice de référence américain des prix du gaz.

Si les États-Unis comptent parmi les producteurs de GNL les plus coûteux au monde, la dynamique des prix du gaz dans ce pays peut offrir une stabilité importante pour les acheteurs, a déclaré Joshua Lubarsky, président de la société maritime Seapath Group, lors de cette même conférence.

Les États-Unis modifient également le mode de financement des projets nationaux de GNL, en recourant de plus en plus à des fonds de capital-investissement soutenus par des fonds souverains bénéficiant de l’appui du gouvernement, a déclaré Julie Mayo, directrice juridique de Sempra Infrastructure.

Le recours par Sempra à des fonds de capital-investissement pour son expansion illustre ce nouveau modèle de financement des projets américains de GNL, qui s'écarte du recours traditionnel aux emprunts externes, a déclaré Mme Mayo.

Sempra est l’un des plus grands exportateurs américains de GNL, avec ses installations de Cameron LNG et de Port Arthur qui produisent déjà du GNL ou sont en cours de développement.