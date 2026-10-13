Les prix du pétrole d'Occidental s'envolent alors que les craintes liées à l'offre font grimper le brut

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Le producteur de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a indiqué mardi dans un communiqué que ses prix moyens mondiaux réalisés pour le pétrole avaient augmenté de 32,6 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, les craintes liées aux perturbations de l'approvisionnement dues au conflit entre les États-Unis et l'Iran et aux restrictions des flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz ayant fait grimper les cours du brut.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a fait grimper les cours du pétrole en alimentant les craintes concernant l’approvisionnement et en perturbant les flux transitant par le détroit d’Ormuz, qui achemine environ un cinquième du pétrole mondial.

* En septembre, la société a temporairement réduit sa production sur certaines installations du « Golfe d’Amérique » – en référence au golfe du Mexique – en raison d’une contrainte liée à un gazoduc tiers et d’opérations de maintenance.

* La production a été partiellement rétablie, et le reste de la production affectée devrait reprendre dès que la contrainte liée au gazoduc tiers sera résolue.

* Le cours de référence du Brent s’est établi en moyenne à 89,27 dollars le baril au cours du trimestre juillet-septembre, soit une hausse de 31,2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

* Le prix moyen réalisé du pétrole par Occidental à l’échelle mondiale au troisième trimestre s’est établi à 85,91 dollars le baril, contre 64,78 dollars le baril un an plus tôt.

* Les prix mondiaux réalisés du gaz naturel se sont établis en moyenne à 1,69 dollar par million de pieds cubes, contre un montant positif de 1,57 dollar par million de pieds cubes au trimestre correspondant de l’année précédente.

* Les prix mondiaux réalisés des liquides de gaz naturel ont augmenté de près de 26 % pour atteindre 24,63 dollars le baril, contre 19,60 dollars le baril au cours du même trimestre de l’année précédente.