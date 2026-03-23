Les prix du pétrole chutent de 8 % à la suite des négociations entre les États-Unis et l'Iran en vue de résoudre les hostilités au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump reporte les frappes militaires après des discussions avec l'Iran

* La crise du Moyen-Orient est pire que les chocs pétroliers des années 1970, selon Fatih Birol de l'AIE

* Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, estime qu'il est peu probable que les États-Unis sortent davantage de pétrole de leurs réserves

(Ajout des derniers prix) par Scott DiSavino

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 8% lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il reporterait pour cinq jours toute frappe militaire contre les centrales électriques iraniennes et a évoqué des pourparlers constructifs pour résoudre les hostilités au Moyen-Orient , quelques heures avant une date limite qui menaçait d'aggraver la guerre qui dure depuis quatre semaines .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 8,92 dollars, soit 8,0 %, à 103,27 dollars le baril à 12 h 31 EDT (1631 GMT), tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a perdu 7,17 dollars, soit 7,3 %, à 91,06 dollars.

Les variations extrêmes des prix au cours des dernières semaines - le Brent a clôturé à son plus haut niveau depuis juillet 2022 vendredi - ont stimulé la volatilité historique ou réelle à 30 jours des deux indices de référence du pétrole brut aux niveaux les plus élevés depuis avril 2022.

Trump a déclaré dans un message sur sa plateforme Truth Social que les États-Unis et l'Iran avaient eu des conversations "TRÈS BONNES ET PRODUCTIVES" au cours des deux derniers jours au sujet d'une "RÉSOLUTION COMPLÈTE ET TOTALE DES HOSTILITÉS AU MOYEN-ORIENT".

Les contrats à terme sur le brut ont plongé de près de 15 % plus tôt dans la séance, mais ont réduit leurs pertes après que l'Iran a déclaré avoir lancé de nouvelles attaques sur Israël et d'autres sites au Moyen-Orient et a nié discuter avec les États-Unis.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré qu'ils attaqueraient les centrales électriques d'Israël et celles qui alimentent les bases américaines dans la région du Golfe si les États-Unis mettaient à exécution la menace de Trump d'"anéantir" le réseau électrique iranien.

La guerre a déjà endommagé d'importantes installations énergétiques dans le Golfe et interrompu la navigation dans le détroit d'Ormuz, où transitent environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Deux pétroliers à destination de l'Inde ont traversé le détroit d'Ormuz lundi, transportant du gaz de pétrole liquéfié chargé dans les Émirats arabes unis et au Koweït, bien que le trafic global par cette voie d'eau essentielle soit resté bloqué.

Les analystes ont estimé la perte de production pétrolière au Moyen-Orient entre 7 et 10 millions de barils par jour. La crise au Moyen-Orient est pire que les deux chocs pétroliers des années 1970 réunis , a déclaré lundi Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie.

La pénurie d'approvisionnement a conduit à une levée temporaire des sanctions américaines sur le pétrole russe et iranien déjà en mer. Les raffineurs indiens prévoient de recommencer à acheter du pétrole iranien, tandis que les raffineurs d'autres pays d'Asie étudient la possibilité de le faire, ont déclaré des négociants à Reuters. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré lundi à la chaîne CNBC qu'il était "très peu probable" que les États-Unis libèrent davantage de pétrole de leur réserve stratégique de pétrole pour calmer les marchés de l'énergie pendant la guerre avec l'Iran.

DANS LE MONDE ENTIER En Russie , le port d'Ust-Luga, sur la mer Baltique, a repris ses chargements de pétrole après la levée d'une alerte aux attaques de drones, selon des sources industrielles, alors que le port voisin de Primorsk est resté fermé après les frappes aériennes, ce qui aggrave les pénuries mondiales. Aux États-Unis, le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran , a déclaré lundi qu'il était trop tôt pour dire quel serait l'impact sur l'inflation du choc des prix de l'énergie provoqué par la guerre en Iran et qu'il pensait toujours que des baisses de taux étaient justifiées pour soutenir le marché de l'emploi.

Les banques centrales comme la Fed utilisent les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. La baisse des taux d'intérêt, qui réduit les coûts d'emprunt des consommateurs, peut stimuler la croissance économique et la demande de pétrole. La Banque du Japon , quant à elle, prépare le terrain pour des modifications de sa politique en avril, en maintenant la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme, alors que la faiblesse du yen et le conflit au Moyen-Orient font peser des pressions inflationnistes sur l'économie. Le gouvernement japonais envisage d'intervenir sur les marchés à terme du pétrole brut alors que la crise du Moyen-Orient entraîne une forte hausse des prix de l'énergie, ont indiqué des sources du marché lundi.

La confiance des consommateurs de la zone euro a chuté à son niveau le plus bas depuis la fin 2023 ce mois-ci, selon une enquête de la Commission européenne, offrant des signes précoces de l'impact de la guerre avec l'Iran et de la hausse des prix de l'énergie sur l'économie en général.

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre avec l'Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, y compris Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers. En Chine , le gouvernement a pris des mesures pour atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants lundi, en augmentant le plafond des prix réglementés pour l'essence et le diesel au détail, mais en limitant l'augmentation à environ la moitié de ce qui serait normalement appliqué dans le cadre du mécanisme de fixation des prix du gouvernement.