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Les prix des médicaments d'AstraZeneca évoluent en fonction de la politique de Trump, selon un dirigeant
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 15:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction et de paragraphes de contexte (3 à 5)

AstraZeneca AZN.L a adapté sa stratégie tarifaire pour le lancement de nouveaux médicaments en réponse à la politique du " de la nation la plus favorisée " du président américain Donald Trump, qui vise à faire baisser le prix des médicaments pour les Américains, a déclaré lundi un haut responsable de la société.

" Notre approche en matière de tarification pour l’ensemble de nos lancements a désormais véritablement évolué en réponse à la politique de la nation la plus favorisée ", a déclaré David Fredrickson, vice-président exécutif d’AstraZeneca en charge de l’activité oncologie, aux investisseurs après la publication des résultats du deuxième trimestre de la société .

" Les États-Unis se référant désormais à un panier de pays pour fixer leurs prix, nous constatons un dialogue constructif avec les payeurs dans les pays riches ", a-t-il ajouté.

La politique américaine vise à aligner certains prix des médicaments aux États-Unis sur ceux pratiqués dans d’autres pays riches, notamment en Europe. AstraZeneca fait partie des 17 grands laboratoires pharmaceutiques au moins à avoir signé des accords de tarification " " avec la Maison Blanche.

AstraZeneca et d’autres grands laboratoires pharmaceutiques ont averti que la baisse des prix en Europe pourrait affecter de plus en plus les bénéfices réalisés sur le marché américain, très lucratif. Cela a intensifié la pression sur les gouvernements européens, à court de liquidités, pour qu’ils paient davantage les nouveaux médicaments.

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