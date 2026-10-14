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Les primes sur l'aluminium au Japon pour le quatrième trimestre ont été fixées à 255 dollars par tonne, soit une baisse de 35 % par rapport au troisième trimestre, selon certaines sources
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 09:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les primes applicables aux livraisons d’aluminium destinées aux acheteurs japonais pour la période d’octobre à décembre ont été fixées à 255 dollars par tonne métrique, soit une baisse de 35 % par rapport au trimestre précédent, reflétant la reprise des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, ont indiqué cinq personnes directement impliquées dans les négociations sur les prix.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de ce métal léger, et les primes qu'il accepte de payer chaque trimestre pour les livraisons de métal primaire, en plus du cours au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 , servent de référence régionale.

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