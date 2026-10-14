BlackRock : nouveau record d'actifs gérés et bénéfice net en hausse de 25 % au 3T

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 19 %, à 7,75 milliards de dollars, un bénéfice net en croissance de 25 % et un nouveau record d'actifs gérés.

L'entreprise américaine, qui a annoncé en juillet lors de la publication de ses résultats semestriels avoir dépassé le seuil de 15.000 milliards de dollars d'actifs gérés, a atteint un nouveau record avec environ 15.500 milliards dans son escarcelle.

Sur le troisième trimestre, il a engrangé 205 milliards d'entrées nettes d'actifs.

La grande majorité de ces nouveaux actifs (135 milliards) a été injectée dans des ETF, des fonds cotés en Bourse permettant aux investisseurs de profiter de l'évolution d'un panier d'actifs, comme un indice boursier, sans y investir directement, devenus très populaires grâce à leurs frais de gestion généralement plus faibles.

"Nous abordons notre quatrième trimestre, historiquement le plus solide, avec une dynamique qui s'accélère (...). La demande de capital augmente à l'échelle de l'économie mondiale et BlackRock est de plus en plus au cœur de la façon dont ce capital est déployé et géré", a commenté le PDG du groupe, Larry Fink, cité dans un communiqué.

A fin septembre, le gestionnaire d'actifs a réalisé un chiffre d'affaires de 7,75 milliards de dollars, en hausse de 19 % sur un an.

Sur la même période, son bénéfice net est de 1,66 milliard d'euros, en croissance de 25 % sur un an.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, il s'envole de 38 % sur un an à 15,93 dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur 14,15 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de BlackRock était en forte hausse (+4,99 %) aux alentours de 11H10 GMT.