Les prévisions de revenus de CrowdStrike pour le troisième trimestre déçoivent, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe de "déçu" dans le premier paragraphe)

Les prévisions de CrowdStrike CRWD.O pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre déçoivent mercredi, signalant des dépenses prudentes de la part de clients confrontés à l'incertitude économique.

Les actions de la société ont chuté de près de 8 % dans les échanges prolongés.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du trimestre en cours se situe entre 1,21 et 1,22 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.