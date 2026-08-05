Les prévisions de DigitalOcean dépassent les estimations de Wall Street grâce à la forte croissance du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

L'action DigitalOcean Holdings

DOCN.N a clôturé en hausse mardi après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2026, au-delà des estimations de Wall Street, alors que les éditeurs de logiciels d'IA recourent de plus en plus à ses services de cloud computing. DigitalOcean a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 1,17 et 1,18 milliard de dollars pour 2026, soit un niveau supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,16 milliard de dollars, selon les données de LSEG. La société basée à Broomfield, dans le Colorado, prévoit un bénéfice ajusté annuel compris entre 1,35 et 1,40 dollar par action, ce qui est supérieur aux estimations moyennes de LSEG, qui s'élevaient à 1,25 dollar par action. DigitalOcean, un "néocloud" qui commercialise des infrastructures cloud spécifiquement destinées aux éditeurs de logiciels développant des produits d’IA, a également annoncé pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 281 millions de dollars et un bénéfice ajusté de 45 cents par action, tous deux supérieurs aux estimations de 279,19 millions de dollars et 26 cents par action, selon les données de LSEG. Mardi, l’action a clôturé en hausse de 1,35% à 128,89 dollars. La société avait donné un aperçu de ses résultats du deuxième trimestre le 7 juillet et avait indiqué qu’elle prévoyait de revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026. DigitalOcean a également racheté 472 millions de dollars de dette au cours du trimestre. Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur général de DigitalOcean, Paddy Srinivasan, a déclaré que la société prévoyait une croissance de son chiffre d’affaires de 50% en glissement annuel en 2027, tout en conservant un flux de trésorerie positif.

"Beaucoup de nos concurrents s'endettent à outrance, et il y a peut-être une part de folie là-dedans", a déclaré Srinivasan. "Mais nous faisons le contraire de ce que font les autres."