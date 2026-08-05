Les prévisions de chiffre d'affaires d'AMD, fondées sur l'IA, ne parviennent pas à séduire les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 2; ajout de graphiques et de détails issus de la conférence téléphonique tout au long du texte) par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

AMD AMD.O a annoncé mardi un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses puces liée à l’expansion massive des capacités des centres de données destinés à alimenter les technologies d’IA.

Pourtant, son titre a chuté de près de 9 % en séance prolongée, ce qui suggère que les investisseurs s’attendaient à des perspectives encore plus solides après que le titre a plus que doublé cette année, porté par l’optimisme lié à l’IA.

“AMD se trouve désormais dans une situation similaire à celle de Nvidia et des hyperscalers, où les investisseurs recherchent des signes indiquant que les investissements dans les infrastructures d’IA continueront à se traduire par une accélération des rendements”, a déclaré Jacob Bourne, analyste chez Emarketer.

La société basée à Santa Clara, en Californie, est considérée comme le rival le plus proche du géant des puces Nvidia NVDA.O sur le marché des processeurs graphiques, alors que les grandes entreprises technologiques et les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses en infrastructures d’IA.

AMD prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une fourchette de plus ou moins 300 millions de dollars, tandis que les analystes tablent sur 12,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. La société s’attend à ce que sa marge brute ajustée s’établisse à environ 56 %, ce qui correspond globalement aux estimations.

La société prévoit que ses ventes destinées aux centres de données vont plus que doubler d’ici 2027, et table sur une croissance de son chiffre d’affaires total supérieure à son objectif de plus de 35 %, ainsi que sur un bénéfice annuel supérieur à son objectif de 20 dollars par action fixé lors de sa journée des analystes de 2025, a déclaré la directrice générale Lisa Su lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Ces prévisions suggèrent que les investissements d’AMD visant à contester la domination de Nvidia sur le marché des puces d’IA commencent à porter leurs fruits, les ventes de ses processeurs pour centres de données ayant connu une accélération au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires trimestriel d’AMD dans le secteur des centres de données a plus que doublé pour atteindre 6,72 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 6,48 milliards de dollars. Il a progressé de 16,3 % par rapport au trimestre précédent, où il s’élevait à 5,78 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi de 50 % pour atteindre 11,54 milliards de dollars, dépassant l’estimation de 11,28 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action a également dépassé l’estimation de 1,62 dollar.

UNE STRATÉGIE PLUS LARGE EN MATIÈRE DE MATÉRIEL D'IA

AMD a intensifié le lancement de ses produits d’IA et est passé de la simple vente de puces individuelles à l’offre de systèmes d’IA combinant processeurs, équipements réseau et matériel associé, proposant ainsi aux clients une solution intégrée.

Cela permet également à l’entreprise de mieux rivaliser avec les produits à l’échelle de rack de Nvidia, qui a dévoilé en mars son processeur “Vera” de nouvelle génération destiné à être associé à sa gamme de processeurs graphiques “Rubin”.

Selon Lisa Su, la plateforme d’IA à l’échelle de rack d’AMD prévue pour 2027 réunira des GPU MI500, des processeurs Verano et des solutions réseau Pensando au sein d’un système conçu pour prendre en charge à la fois la connectivité cuivre et optique.

AMD profite également de la demande croissante en processeurs centraux, utilisés aux côtés de processeurs graphiques onéreux dans les serveurs pour l’inférence — le traitement des données qui se produit lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot.

Cela lui a permis de grignoter des parts de marché à Intel

INTC.O , qui a revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour les deux prochaines années afin de tirer parti de l’explosion de la demande.

Lors de l’événement consacré à l’IA organisé par AMD en juillet, Lisa Su avait déclaré que les serveurs IA Helios de deuxième génération de la société, équipés de l’accélérateur IA MI455X et du processeur “Venice” fabriqué par TSMC, étaient en pleine production et que leur livraison débuterait dans les mois à venir.

L’entreprise a également conclu des contrats avec des clients majeurs et signé des accords d’infrastructure au cours des derniers mois.

En juillet, AMD s’est engagée à vendre à Anthropic des serveurs d’IA d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars équipés de puces MI450 d’une puissance maximale de 2 gigawatts à partir de début 2027, et à investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans le fabricant de modèles Claude , qui s’apprête à entrer en bourse, sous réserve du respect de certains jalons de déploiement.

Il y a une semaine, l’entreprise s’est également assurée d’une capacité de centre de données pouvant atteindre 2,5 GW grâce à un accord conclu avec Core Scientific CORZ.O , tout en obtenant des bons de souscription lui permettant d’acquérir des actions de la société.