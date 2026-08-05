Les prévisions de bénéfices de CVS pour 2027 ternissent un trimestre solide ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice du deuxième trimestre a dépassé les prévisions des analystes

* MinuteClinic proposera des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant se procurer des médicaments amaigrissants

* Les marges de l'activité d'assurance d'Aetna se redressent; une notation élevée favorise le versement de primes

(Réécriture avec les perspectives pour 2027; baisse du cours de l'action dans les paragraphes 1 à 8) par Amina Niasse et Christy Santhosh

CVS Health CVS.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 afin de refléter un deuxième trimestre meilleur que prévu, mais a présenté des perspectives pour 2027 plutôt mitigées qui semblent avoir déçu les investisseurs, entraînant une chute de près de 6 % du cours de l’action.

Brian Newman, directeur financier de CVS, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs: "Bien que nous ne commentions généralement pas le consensus pour 2027 aussi tôt dans l’année, une prévision d’au moins 8,44 dollars, conforme au consensus actuel, semble raisonnable à ce stade."

Mais les estimations des analystes pour 2027 n’avaient pas encore pris en compte les excellents résultats du deuxième trimestre annoncés mercredi, qui auraient normalement dû rehausser leurs prévisions pour l’avenir. L’action CVS était en baisse de 5,8 % à 98,38 dollars, après avoir chuté de près de 10 % plus tôt dans la journée.

CVS a dépassé les estimations de Wall Street de manière consécutive, ce qui a contribué à ses efforts pour restaurer la confiance des investisseurs, en particulier dans son activité d’assurance Aetna, où elle n’avait pas atteint ses objectifs pendant plusieurs trimestres en 2024.

La société prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 7,90 et 8,10 dollars par action, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 7,30 à 7,50 dollars. Selon les données de LSEG, les analystes tablent sur un bénéfice par action de 7,45 dollars pour l’ensemble de l’année.

Ce trimestre a été porté par une gamme de médicaments plus rentable dans son activité pharmaceutique et par le versement de primes pour ses régimes de santé publics très bien notés. Dans le cadre du programme Medicare destiné aux adultes âgés de 65 ans et plus, le gouvernement récompense les régimes bénéficiant de notes élevées, appelées "Star ratings", par le versement de primes.

Aetna a réduit ses dépenses pour les patients au deuxième trimestre. Son ratio de sinistralité médicale, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 87,4 %, en baisse par rapport aux 89,9 % enregistrés il y a un an et inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 90,03 %.

"Nous constatons une dynamique significative dans le redressement des marges d’Aetna", a déclaré Newman.

PROPOSITION DE RENDEZ-VOUS POUR LE GLP-1

CVS a également annoncé que sa MinuteClinic, qui propose des services de soins sans rendez-vous et virtuels, proposera des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant obtenir une ordonnance pour des médicaments amaigrissants, notamment le Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk et les Foundayo et Zepbound

LLY.N d’Eli Lilly.

Pour ce trimestre, CVS, qui exploite également une grande chaîne de pharmacies de détail et l’un des plus importants gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,58 dollars par action au deuxième trimestre, bien supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,85 dollar.

CVS avait précédemment revu ses prévisions à la hausse après avoir dépassé les estimations du premier trimestre et maîtrisé ses coûts médicaux en début d’année. La société a indiqué que les coûts médicaux de sa branche d’assurance santé Aetna se situaient au-dessus des niveaux historiques.

Les résultats du deuxième trimestre sont globalement en ligne avec ceux de son concurrent UnitedHealth UNH.N , qui avait revu ses prévisions à la hausse en juillet grâce à une meilleure maîtrise des coûts médicaux, plaçant ainsi la barre plus haut pour les assureurs santé en cette saison des résultats.

Les assureurs santé sont confrontés à des coûts élevés persistants depuis trois ans en raison d’un recours accru aux services de santé dans le cadre des régimes soutenus par l’État. Ils ont augmenté leurs tarifs, réduit les prestations et retiré du marché les formules les moins rentables.

Bien qu’elle ait revu à la hausse ses prévisions pour l’année, CVS a déclaré rester prudente compte tenu de la persistance d’une tendance à la hausse des coûts et d’un environnement macroéconomique qui pourrait s’avérer difficile.

Le résultat d’exploitation de sa division des services de santé, qui comprend également des cliniques, a progressé de 10 % pour atteindre 1,73 milliard de dollars, grâce à des changements apportés au mode de fonctionnement de son activité de soins primaires Oak Street.

La société a annoncé cette année qu’elle avait décidé de ralentir ses projets d’expansion pour Oak Street, qui fournit des services aux personnes âgées, et qu’elle prévoyait de fermer 16 sites peu performants.