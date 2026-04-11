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Les pourparlers de paix avec l'Iran ont commencé à Islamabad, selon la journaliste de CBS
information fournie par Reuters 11/04/2026 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre qui sévit depuis six semaines au Moyen-Orient ont commencé à Islamabad, a déclaré la journaliste de CBS Jennifer Jacobs dans un billet X, citant des sources.

Guerre en Iran
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