Les pourparlers de paix avec l'Iran ont commencé à Islamabad, selon la journaliste de CBS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre qui sévit depuis six semaines au Moyen-Orient ont commencé à Islamabad, a déclaré la journaliste de CBS Jennifer Jacobs dans un billet X, citant des sources.
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