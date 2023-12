Les plus gros hits de l'actualité Bourse en 2023 sur Boursorama

(Crédits photo : - L. Grassin )

Dans la foulée des plus gros hits de l'actualité du patrimoine 2023, Boursorama revient sur les articles qui vont le plus intéressés en Bourse sur l'année. Les sujets sont assez divers et souvent assez éloignés de l'actualité boursière pure et dure. Un classement qui s'explique aussi par le fait que certains articles ont bénéficié d'une exposition particluièrement forte sur le moteur de recherche Google.

1) Pfizer déclare que le vaccin COVID mis à jour a entraîné une forte réaction par rapport à la nouvelle variante chez les souris

Pas vraiment dans l'actualité boursière stricto sensu, cet article qui est ressorti en tête loin devant les autres malgré son caractère plutôt anodin montre tout l'intérêt que génèrent encore aujourd'hui les questions de vaccination autour du covid aujourd'hui...

2) Le directeur général de Carrefour prévient que les consommateurs français seront contraints de réduire leurs achats de produits de première nécessité

Reflet d'une année marquée par une inflation soutenue les déclarations du PDG de Carrefour (et non du directeur général comme titre par erreur par Reuters) ont été très suivies. Le dirigeant du distributeur demandait au gouvernement de retarder l'adoption d'une loi plafonnant les promotions offertes par les distributeurs, avertissant que les consommateurs avaient massivement réduit leurs dépenses en produits de première nécessité en raison de la cherté des prix.

3) L'Allemagne estime que le processus français d'homologation de l'iPhone 12 a une fonction d'orientation pour l'Europe

Retour indirect sur une news qui avait marqué l'année. L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) avait demandé mardi à Apple d'arrêter les ventes de l'iPhone 12 en France après que des tests avaient montré que le débit d'absorption spécifique (SAR : une mesure du taux d'énergie de radiofréquence absorbé par le corps à partir d'une pièce d'équipement) était plus élevé que ce qui est légalement autorisé.

4) Le directeur général de Goldman Sachs estime que les perspectives économiques sont incertaines malgré la perspective d'un atterrissage en douceur

On s'est beaucoup interrogé sur l'état de l'économie américaine en 2023. Surtout en septembre où les marchés ont connu un trou d'air. C'est le moment où le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que l'économie américaine est susceptible d'éviter une récession significative, mais a averti que l'inflation est susceptible d'être plus persistante que les participants au marché ne le prévoient actuellement. Les chiffres de fin d'année ont été plutôt rassurants sur ce dernier sujet.

5) Selon le directeur technique de Stellantis, les batteries des véhicules électriques devront être 50% plus légères à l'avenir

A quoi ressemblera le futur véhicule électrique ? On ne le sait pas encore totalement mais, en tout cas, selon Ned Curic, le directeur du géant automobile, il devra absolument intégrer des batteries radicalement plus légères : "Nous devrons réfléchir à des matériaux entièrement nouveaux, à une nouvelle chimie, à une nouvelle façon de remplacer ces matériaux lourds, très lourds, par quelque chose de beaucoup plus léger."

6) Wall Street s'effondre, les investisseurs se mettant à l'abri avant la décision de la Fed

Rien de tel qu'un titre un peu alarmiste pour faire cliquer. Pourtant, passé l'écueil de septembre, les marchés américains ont fait tout l'inverse de s'effondrer, terminant l'année sur des niveaux records !

7) Le top 3 des meilleures valeurs dividendes en 2023

Un grand classique qui a toujours du succès. Notre partenaire Café de la Bourse a passé la cote au crible pour retrouver les meilleures valeurs en termes de dividende. Parmi elles, on retrouve notamment TotalEnergies...

8) Les équipementiers de puces américains chutent : TSMC demande à ses fournisseurs de retarder leurs livraisons

Malgré l'explosion de l'IA au premier semestre, la situation des fabricants de puces électroniques est apparue plus contrastée que prévu à partir du second semestre avec notamment ce message envoyé par TSMC à ses fournisseurs. En creu, un ralentisement de la demande qui ne touche pas forcément les puces spécifiques dédiées à l'IA.

9) PEA, vers une réforme

Notre partenaire Le Revenu revient sur les propositions faites par le groupe de travail en avril dernier pour faire évoluer le plan d'épargne en actions. Certains "pièges" du PEA peuvent parfois dérouter les investisseurs et les bloquer dans des situations insolubles mais des pistes d'évolution sont possibles...

10) Les spécialistes américains de l'obésité s'attendent à ce que le Zepbound de Lilly présente des avantages cardiaques similaires à ceux de Wegovy

2023 aura été aussi l'année de la révolution dans le domaine médical, ceux des médicaments anti-obsité commercialisés par plusieurs grands groupes pharmaceutiques et vantés dans les médias par certaines stars amércaines dont Elon Musk. Ce marché colossal pourrait avoir des effets profonds sur la consommation alimentaire aux Etats-Unis.

Voici les dix articles qui ont fait l'année sur Boursorama, un peu plus bas dans le classement, on retrouve aussi des articles consacrés à Orpea, Crédit Agricole ou encore Thales. Bonne fin d'années 2023 et préparez-vous avec une nouvelle année d'actualités financières avec Boursorama.