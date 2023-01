Top 3 des meilleures valeurs dividendes en 2023

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Café de la Bourse a sélectionné trois actions en Bourse éligibles au PEA qui distribuent régulièrement de forts dividendes tout en gardant un niveau de volatilité faible sur les marchés. Il s'agit de valeurs potentiellement intéressantes si vous souhaitez profiter d'une redistribution des profits chaque année tout en maîtrisant le risque de votre investissement. Retrouvez notre palmarès des meilleures valeurs dividendes en 2023 dans cet article.

Comment Café de la Bourse a-t-il sélectionné ces entreprises à forts dividendes ?

Pour réaliser ce top actions à forts dividendes, nous appliquons un filtre sur un certain nombre de fondamentaux et ratios financiers des entreprises des principales places boursières. Ces filtres permettent de sélectionner des entreprises correspondant à une thématique d'investissement.

Dans le cas présent, nous avons sélectionné des entreprises éligibles au PEA, à la capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros, avec un Beta boursier inférieur à 1, un rendement de dividende supérieur à 5 %, un dividende en croissance sur les 5 dernières années, un taux de distribution de plus de 50 % et un versement sans interruption depuis au moins 10 ans.

Action TotalEnergies (EPA: TTE)

Présentation de TotalEnergies

TotalEnergies est une société française internationale spécialisée dans l'exploration, la production, le transport, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Le chiffre d'affaires de TotalEnergies est réparti entre plusieurs activités, notamment : l'exploration et la production de pétrole et de gaz (environ 50 % du chiffre d'affaires), le raffinage et la distribution de produits pétroliers (environ 20 % du chiffre d'affaires), le trading et les transports (environ 15 % du chiffre d'affaires) et enfin les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (environ 5 % du chiffre d'affaires). TotalEnergies est présent dans plus de 130 pays à travers le monde et emploie environ 100 000 personnes.

Ratios financiers de TotalEnergies

Tous les éléments financiers concernent l'année 2022 dans son ensemble, sauf la capitalisation boursière (31/12/2022).

Rendement du dividende TotalEnergies : 6,5 %

Rendement moyen du dividende TotalEnergies sur les 5 dernières années : 6,0 %

Beta boursier : le Beta de TotalEnergies était de 0,976 en 2022.

Capitalisation boursière de TotalEnergies au 31/12/2022 : 153 milliards d'euros

Taux de distribution du dividende TotalEnergies : 34,5 %

Croissance du dividende TotalEnergies sur les 5 dernières années : le dividende de TotalEnergies a connu une croissance de 5,4 % par an en moyenne sur les 5 dernières années.

Nombre d'années de versement du dividende sans interruption : TotalEnergies a versé un dividende chaque année depuis 1948 sans interruption.

Analyse technique de l'action TotalEnergies

cafe de la bourse

Source : Tradingview

L'action TotalEnergies marque une hausse de 30 % sur les 12 derniers mois, bien aidée par la flambée des coûts de l'énergie. Le cours de Bourse de TotalEnergies laisse deux niveaux de support derrière lui dans sa hausse : l'un à 43 euros (en noir sur le graphique) et l'autre à 46 euros (en vert sur le graphique). Depuis le dernier rebond en septembre 2022, l'action TotalEnergies se trouve dans un canal haussier (en gris sur le graphique) qui l'amène à clôturer à 58,6 euros à la fin d'année 2022. La tendance est haussière à moyen terme avec un cours de bourse de TotalEnergies au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours (courbe jaune sur le graphique). La tendance est également positive sur le court terme : la MACD est positive, au-dessus de sa ligne de signal. Attention tout de même au RSI stochastique en zone de surachat qui pourrait donner lieu à une correction technique dans les prochains jours.

Notre avis sur l'action TotalEnergies

TotalEnergies est une entreprise solide et bien établie qui a généré des bénéfices et des cash-flows importants ces dernières années. TotalEnergies a augmenté son dividende chaque année depuis 1948, ce qui montre sa volonté de satisfaire ses actionnaires. La direction de TotalEnergies prévoit une augmentation du montant du dividende d'environ 5 % par an dans les années à venir.

Action Metro AG (ETR: B4B)

Description des activités de Metro AG

Metro AG est une société allemande spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. La société propose une large gamme de produits allant des aliments frais aux produits de base en passant par les produits surgelés, les boissons, les articles de ménage et les produits d'hygiène.

Metro AG est présente dans plus de 25 pays à travers le monde et emploie environ 150 000 personnes. Le chiffre d'affaires de Metro AG est réparti entre plusieurs activités, notamment : la distribution de produits alimentaires (environ 70 % du chiffre d'affaires), la distribution de produits non alimentaires (environ 30 % du chiffre d'affaires) et les services associés (conseil, formation, etc.).

Ratios financiers de Metro AG

Tous les éléments financiers concernent l'année 2022 dans son ensemble, sauf la capitalisation boursière (31/12/2022).

Rendement du dividende Metro AG : 8,61 %

Rendement moyen du dividende Metro AG sur les 5 dernières années : 5,9 %

Beta boursier : le Beta de Metro AG était de 0,55 en 2022.

Capitalisation boursière de Metro AG au 31/12/2022 : 3.30 milliards d'euros

Taux de distribution du dividende Metro AG : 54,6 %

Croissance du dividende Metro AG sur les cinq dernières années : le dividende de Metro AG est stable sur les cinq dernières années.

Nombre d'années de versement du dividende sans interruption : Metro AG a versé un dividende chaque année depuis 2009 sans interruption.

Analyse technique de l'action Metro AG

cafe de la bourse

Source : Tradingview

L'action Metro AG marque une baisse de 4 % sur les 12 derniers mois. Le cours de Bourse de Metro AG a longtemps évolué cette année dans un couloir horizontal resserré (en gris sur le graphique) avant de le percer par le bas en septembre. Puis le cours de l'action Metro AG a rebondi sur le niveau de résistance des 6 euros (en noir sur le graphique) avant de repartir à la hausse pour clôturer l'année sur les niveaux de 9,12 euros. La tendance est haussière à moyen terme avec un cours de Bourse de Metro AG en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours (courbe jaune sur le graphique). La tendance est également positive sur le court terme : la MACD est positive, au-dessus de sa ligne de signal. Attention tout de même au RSI stochastique en zone de surachat qui pourrait donner lieu à une correction technique dans les prochains jours.

Notre avis sur l'action Metro AG

Metro AG distribue un dividende stable de 0,7 € par action depuis plusieurs années, donnant beaucoup de visibilité sur le rendement de ce dernier. Le rendement de 8,6 % est très intéressant si vous souhaitez sélectionner une valeur du secteur de la distribution alimentaire.

Action Orange (EPA: ORA)

Description des activités d'Orange

Orange est une entreprise française spécialisée dans les télécommunications et les services numériques. La société propose une large gamme de services tels que les télécommunications mobiles, fixes et internet, la télévision, le cloud, les services de paiement, etc.

Orange est présente dans plus de 26 pays à travers le monde et emploie environ 100 000 personnes. Le chiffre d'affaires d'Orange est réparti entre plusieurs activités, notamment : les télécommunications fixes et mobiles (environ 60 % du chiffre d'affaires), les services de télévision et de contenus (environ 15 % du chiffre d'affaires), les services de cloud et de données (environ 10 % du chiffre d'affaires) et enfin les services financiers et autres (environ 15 % du chiffre d'affaires).

Ratios financiers d'Orange

Tous les éléments financiers concernent l'année 2022 dans son ensemble, sauf la capitalisation boursière (31/12/2022).

Rendement du dividende Orange : 7,4 %

Rendement moyen du dividende Orange sur les 5 dernières années : 7,2 %

Beta boursier : le Beta d'Orange était de 0,16 en 2022.

Capitalisation boursière d'Orange au 31/12/2022 : 24,7 milliards d'euros

Taux de distribution du dividende Orange : 48,7 %

Croissance du dividende Orange sur les 5 dernières années : 3 %

Nombre d'années de versement du dividende sans interruption : Orange a versé un dividende chaque année depuis 1997 sans interruption.

Analyse technique de l'action Orange

cafe de la bourse

Source : Tradingview

L'action Orange marque une baisse de 1,5 % sur les 12 derniers mois. Retour à la case départ pour le cours de bourse d'Orange qui retourne tester le niveau de résistance des 9,2 euros qu'il avait laissé derrière lui en début d'année (en vert sur le graphique). Le cours de l'action Orange avait commencé l'année à la hausse jusqu'à mi-2022, en progressant dans un canal haussier (en gris sur le graphique) pour atteindre les 11,8 euros. Puis, le cours de Bourse d'Orange a chuté en s'installant dans un canal baissier (en bleu sur le graphique) pour retourner tester la résistance de 9,2 euros. La tendance est baissière à moyen terme avec un cours de bourse d'Orange sous sa moyenne mobile à 250 jours (en jaune sur le graphique). La tendance est aussi baissière à court terme avec un MACD négative et sous sa ligne de signal. Cependant, le RSI stochastique est en zone de survente, laissant entrevoir un rebond technique dans les prochains jours.

Notre avis sur l'action Orange

Orange a de bonnes perspectives de croissance avec un bon mix de revenus sur le plan international. La société est un leader sur le marché de la fibre en France et ses investissements dans la fibre en Europe commencent à porter leurs fruits. La création d'une entreprise conjointe avec MasMovil en Espagne devrait aider à soulager la pression sur les opérations d'Orange en Espagne. En plus de distribuer des dividendes depuis 1997 sans interruption, l'action Orange semble avoir un beau potentiel de hausse dans les années à venir.

