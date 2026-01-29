(Actualisé avec Mastercard, Royal Caribbean, International Paper, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,17% pour le Nasdaq .IXIC .

* MICROSOFT MSFT.O a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices des investissements massifs déployés par le géant technologique dans l'intelligence artificielle (IA). Le titre recule de 7,5% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O a annoncé mercredi qu'il allait investir 2 milliards de dollars dans xAI, firme d'intelligence artificielle (IA) également détenue par son patron Elon Musk, et a déclaré par ailleurs que la production de son robotaxi Cybercab devrait débuter comme attendu cette année.

Le groupe Tesla a en outre fait état d'un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, battant les attentes des analystes qui anticipaient en moyenne un montant de 24,79 milliards selon des données LSEG.

L'action avance de 2,4% en avant-Bourse.

* META META.O a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle (IA) hautement personnalisée.

L'action gagne près de 9% en avant-Bourse.

* IBM IBM.N a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, l'adoption de l'IA stimulant la demande pour ses services logiciels. L'action prend environ 8% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O doit publier ses résultats jeudi après la clôture de la Bourse de New York.

* MASTERCARD MA.N a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, les transactions ayant été stimulées par la consommation soutenue des ménages.

* VISA V.N doit publier ses résultats plus tard dans la journée.

* CARLYLE CG.O - La société russe Lukoil LKOH.MM , soumise à des sanctions, a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour vendre la plupart de ses actifs étrangers, d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars (18,35 milliards d'euros), à la société américaine de capital-investissement, sous réserve de l'approbation du gouvernement américain.

* CATERPILLAR CAT.N a prévenu jeudi qu'une perte de 2,6 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros) serait enregistrée en 2026 à cause des droits de douane, après avoir affiché une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre.

* LOCKHEED MARTIN LMT.N a dévoilé jeudi des prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2026 au-delà des attentes alors que le groupe de défense anticipe une demande continue pour ses avions de combat et équipements militaires dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue. L'action prend 5,5% en avant-Bourse.

* ROYAL CARIBBEAN RCL.N a publié jeudi une prévision de bénéfice annuel supérieure aux estimations, pariant sur la demande des voyageurs fortunés. L'action prend 7,5% en avant-Bourse.

* HONEYWELL HON.O a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice ajusté et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à la faveur du dynamisme de sa division aérospatiale.

BLACKSTONE

BX.N - Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a fait état jeudi d'un bénéfice au-dessus des attentes de Wall Street au quatrième trimestre grâce à une activité accrue dans le domaine des transactions et à la croissance de son activité de centres de données. L'action progresse de 1% en avant-Bourse.

* DOW DOW.N - Le spécialiste des produits chimiques a annoncé jeudi la suppression de 4.500 emplois, soit 13% de son effectif total, et une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieure aux attentes en raison d'une faible demande. L'action recule de 3% en avant-Bourse.

* NASDAQ NDAQ.O - L'opérateur boursier a annoncé une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, la volatilité des marchés ayant soutenu le négoce d'actions et d'options.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a publié mercredi des prévisions de bénéfice supérieures aux attentes pour 2026 et a signalé un début d'année solide malgré les perturbations causées par les tempêtes hivernales aux États-Unis, affirmant que la refonte de son modèle économique commençait à porter ses fruits.

L'action prend 5,3% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général du géant américain de la tech, Jensen Huang, a déclaré jeudi qu'il espérait que la Chine autoriserait le groupe à vendre sa puce H200 destinée à l'IA dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.

Nvidia, Amazon AMZN.O et Microsoft sont par ailleurs en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, la société éditrice de ChatGPT, a rapporté mercredi le site The Information.

* LEVI STRAUSS LEVI.N - Le fabricant de jeans a dépassé les estimations mercredi avec son chiffre d'affaires et son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la croissance des canaux de vente directe aux consommateurs et à une concentration accrue sur les styles plus populaires.

* BUMBLE BMBL.O , MATCH GROUP MTCH.O et Crunchbase ont été victimes de cyberattaques, selon une information publiée mercredi par l'agence Bloomberg, qui cite des porte-parole des entreprises concernées.

* SOCIÉTÉS MINIÈRES - Les entreprises minières spécialisées dans les terres rares cotées aux États-Unis reculent en avant-Bourse alors que selon des sources, l'administration Trump renonce à son projet de garantir un prix minimum pour les projets miniers américains liés aux minéraux critiques.

* CRITICAL METALS CRML.O perd 8,2% et USA RARE EARTH

USAR.O 9,9%.

* HOME DEPOT HD.N a annoncé mercredi la suppression de 800 emplois liés à son centre d'assistance commercial d'Atlanta et demande à ses employés administratifs de revenir au bureau cinq jours par semaine.

* INTERNATIONAL PAPER IP.N a annoncé jeudi qu'il allait se scinder en deux sociétés cotées en Bourse en cédant son activité d'emballage en Europe, dans le but de rationaliser ses opérations et d'accroître sa productivité en Amérique du Nord.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)