Les pires accidents aériens au monde de ces dernières années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant l'accident d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air à Miami au paragraphe 1; ajout d'informations sur des accidents antérieurs d'avions-cargos aux paragraphes 8 et 14.)

Cinq personnes ont trouvé la mort dimanche lorsqu'un avion-cargo Boeing 767-300 exploité par 21 Air pour le compte du réseau Prime Air d'Amazon a dépassé la piste lors de son atterrissage à l'aéroport international de Miami, a percuté plusieurs véhicules et a pris feu.

Vous trouverez ci-dessous les détails d'autres accidents mortels survenus ces dernières années.

2026

ÉTATS-UNIS

Le pilote et le copilote d’un avion régional d’Air Canada Express AC.TO ont été tués et des dizaines de personnes blessées après que l’appareil eut percuté un camion de pompiers lors de son atterrissage à l’aéroport LaGuardia de New York, le 22 mars.

2025

INDE

Des centaines de personnes ont trouvé la mort le 12 juin 2025 lorsqu’un avion d’Air India à destination de Londres s’est écrasé quelques minutes après son décollage de la ville d’Ahmedabad, dans l’ouest de l’Inde . Sur les 242 personnes à bord, toutes sauf une ont péri, tandis que 19 autres personnes au sol ont également perdu la vie.

ÉTATS-UNIS

Un avion-cargo d’UPS UPS.N s’est écrasé le 4 novembre, peu après son décollage de Louisville, dans le Kentucky, tuant les trois membres d’équipage à bord et 12 personnes au sol.

Plus de 60 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un avion de ligne régional d’American Airlines AAL.O est entré en collision avec un hélicoptère Black Hawk de l’armée américaine le 29 janvier, avant de s’écraser dans le fleuve Potomac, près de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington.

2024

CORÉE DU SUD

Le vol international 7C2216 de Jeju Air s’est écrasé à l’aéroport international de Muan le 29 décembre 2024, tuant l’ensemble des 175 passagers et quatre des six membres d’équipage.

LITUANIE

Un avion-cargo Boeing 737-400 de Swiftair, opérant pour le compte de DHL DHLn.DE , s'est écrasé le 25 novembre lors de son approche finale vers l'aéroport de Vilnius, après un vol en provenance de Leipzig, en Allemagne. Il s'est écrasé avant d'atteindre la piste et a percuté une zone résidentielle, tuant le commandant de bord et blessant les trois autres membres d'équipage.

KAZAKHSTAN

Le vol international J2-8243 d’Azerbaijan Airlines, un Embraer EMBR3.SA E190, s’est écrasé le 25 décembre , après avoir été dérouté de Russie vers le Kazakhstan, faisant 38 morts. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré par la suite que l’avion avait été endommagé par des tirs accidentels depuis le sol en Russie. Moscou n’a pas confirmé cette version.

JAPON

Un avion de la Japan Airlines 9201.T est entré en collision avec un appareil plus petit de la Garde côtière sur la piste de l’aéroport de Haneda à Tokyo le 2 janvier. Les 379 personnes à bord de l’avion de la JAL, un Airbus AIR.PA A350-941, ont pu s’échapper de l’appareil en feu. Cinq des six membres d’équipage du plus petit appareil ont été tués.

2022

CHINE

Un Boeing 737-800 de la compagnie China Eastern Airlines 600115.SS s'est écrasé dans une région montagneuse du sud-ouest du Guangxi le 21 mars 2022, tuant les 132 personnes à bord.

2020

IRAN

Le 8 janvier 2020, les Gardiens de la Révolution iraniens ont abattu un Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines peu après son décollage de l’aéroport de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord. L’autorité iranienne de l’aviation civile a imputé cet accident à un radar mal aligné et à une erreur d’un opérateur de la défense aérienne.

2019

ÉTHIOPIE

Un Boeing 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines ETHA.UL s’est écrasé le 19 mars 2019, quelques minutes après son décollage d’Addis-Abeba à destination de Nairobi, tuant les 157 personnes à bord. Peu après, l’ensemble de la flotte mondiale de Boeing 737 MAX a été clouée au sol pour des raisons de sécurité.

ÉTATS-UNIS

Un vol Atlas Air, un avion-cargo Boeing 767-300 opérant pour le compte d’Amazon Prime Air entre Miami et Houston, est entré en descente rapide et s’est écrasé dans la baie de Trinity, au Texas, tuant les trois personnes à bord le 23 février 2019.

2018

INDONÉSIE

Un Boeing 737 MAX de la compagnie Lion Air s'est abîmé en mer de Java peu après son décollage de Jakarta le 29 octobre 2018, tuant les 189 personnes à bord.

2014

MALAYSIE

Le vol MH17 de Malaysia Airlines, parti d'Amsterdam à destination de Kuala Lumpur le 17 juillet 2014, a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine alors que des combats faisaient rage entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes. Les 298 passagers à bord ont tous péri.

Le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu alors qu’il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin le 8 mars. L’épave du Boeing 777 et les corps des 239 personnes à bord n’ont toujours pas été retrouvés.