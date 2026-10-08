Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

La Bourse de New York a ‌fini en baisse mercredi, au lendemain de records du S&P-500 et du Nasdaq, alors que les rendements des bons du Trésor américain à échéance longue ont repris ​leur progression et ravivé les craintes des investisseurs à propos de l'inflation et de l'ampleur de la dette.

L'indice Dow Jones a cédé 0,66%, ou 341,11 points, à 51.180,17 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 17,18 points, soit 0,22%, à 7.801,75 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 61,19 points (0,22%) à 27.538,69 points.

Le Nasdaq ​finit dans le rouge pour la première fois en six séances, tandis que le S&P-500 et le Nasdaq voient leur série de quatre séances dans le vert s'arrêter.

Après avoir reculé mardi, les prix du pétrole ​ont rebondi, le Brent ayant brièvement dépassé le seuil des 100 dollars le baril.

Parallèlement, ⁠le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans s'est établi à un pic de 24 ans.

Dans un contexte de guerre prolongée entre ‌les Etats-Unis et l'Iran, les préoccupations sur l'approvisionnement en pétrole ont provoqué une flambée des prix énergétiques, ce qui alimente les craintes à propos de pressions inflationnistes plus larges et par conséquent d'un cycle durable de resserrement monétaire.

En y ajoutant les niveaux élevés ​de la dette des entreprises et de la dette publique ‌américaine, la situation a provoqué ces dernières semaines des secousses sur les marchés financiers.

Les investisseurs espéraient "un peu de répit ⁠avec le pétrole, qui aurait permis un peu de répit avec les taux et aurait donc aidé le marché boursier", a commenté Thomas Martin, gestionnaire de portfolio chez GLOBALT, à Atlanta.

Notant que "le troisième trimestre était supposé être le plus faible de l'année" avec pour effet une correction sur les marchés, mais que cela ne ⁠s'était "pas produit", il a déclaré que ‌les investisseurs en profitaient pour prendre des bénéfices.

Les principaux indices de Wall Street ont effacé en fin de séance une partie ⁠de leurs pertes initiales après que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé vouloir accélérer la libération de réserves de pétrole, en priorité de diesel, ce qui a ‌provoqué une baisse des prix du brut.

Par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale (Fed), publié dans l'après-midi, montre ⁠des divisions parmi les responsables de la banque centrale américaine à propos de la logique justifiant de relever les ⁠taux, bien qu'a été décidée à l'unanimité ‌la hausse du coût de l'emprunt opérée le mois dernier.

Certains participants ont dit voir une hausse des taux comme nécessaire pour se prémunir des répercussions du ​choc énergétique, tandis que d'autres ont souligné vouloir lutter contre l'inflation alimentée par la solidité ‌de la demande.

D'après des données FedWatch de CME, les marchés financiers misent actuellement à environ 17% à peine sur l'hypothèse d'une nouvelle baisse des taux lors de la réunion d'octobre de la ​Fed, contre plus de 37% une semaine plus tôt.

"Il y a toujours l'anticipation de hausses des taux supplémentaires, mais pas forcément à chaque réunion, et c'est ce que dit le marché: octobre sera une pause", a déclaré Thomas Martin.

A noter, mercredi, le secteur des semiconducteurs, parmi les catalyseurs de Wall Street cette ⁠année, a fini en baisse de 1,2%.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les soins de santé ont enregistré les gains les plus importants. A l'inverse, l'industrie a subi la plus forte baisse. SpaceX a cédé 2,5% après des informations de presse selon lesquelles le groupe détenu par Elon Musk désirait obtenir 40 milliards de dollars de financements en vue de l'acquisition de puces de Nvidia.

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(version française Jean Terzian)