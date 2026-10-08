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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 06:00

Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* OPMOBILITY OPM.PA - L'équipementier automobile a abaissé mardi ses objectifs 2026 et annoncé des projets de réorganisation qui entraîneraient la suppression d'environ 770 postes en France et en Allemagne, dans un contexte de dégradation plus marquée que prévu du marché.

* LDC LOUP.PA a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2026-2027, disant viser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 7,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle supérieure à 5,5%.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45O15G

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

LDC
103,000 EUR Euronext Paris 0,00%
OPMOBILITY
12,440 EUR Euronext Paris +1,72%
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