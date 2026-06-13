Les petits investisseurs nourrissent de grands rêves grâce à de modestes participations dans SpaceX

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* SpaceX a réservé un pourcentage record de 20 % des actions de son introduction en bourse aux investisseurs particuliers

* La demande des particuliers a stimulé les échanges lors de la première journée de cotation, SpaceX arrivant en tête du classement des achats effectués par les particuliers

* De nombreux investisseurs particuliers ont reçu moins d'actions que ce qu'ils avaient demandé, mais se sont dits satisfaits et fidèles

par Suzanne McGee, Akash Sriram et Manya Saini

Les investisseurs particuliers impatients de participer à la méga-introduction en bourse de SpaceX SPCX.O ont scruté leurs boîtes de réception et leurs comptes de courtage vendredi pour voir quelle part du gâteau ils avaient reçue, tandis que d’autres se sont directement rués sur le marché libre pour en acquérir dès le premier jour.

Dès le départ, SpaceX et ses souscripteurs avaient décidé de réserver jusqu’à 30 % des actions vendues au public lors de l’introduction en bourse aux investisseurs particuliers. Il était donc crucial de susciter l’intérêt et de générer des ordres d’achat auprès de ce groupe. L’attribution des actions était très disputée, et certains investisseurs particuliers se sont simplement précipités sur le marché pour acheter.

« Je suis très satisfait de ce que j'ai réussi à obtenir », a déclaré Joseph Gutheinz, qui a pris sa retraite de la Nasa après avoir occupé un poste d'enquêteur pour exercer le droit. Gutheinz n'avait pas envisagé de soumettre une demande d'allocation dans le cadre de l'introduction en bourse, mais il a réussi à acheter pour 100 000 dollars d'actions à 161 dollars vendredi.

« C'est un excellent investissement », a-t-il déclaré. « Que je gagne ou que je perde, je suis heureux d'avoir investi. »

Les achats des particuliers ont été l'un des facteurs à l'origine de la flambée du cours des actions SpaceX, qui ont bondi de 19 % lors de leur premier jour de cotation, a déclaré Art Hogan, stratège en investissement chez B. Riley Wealth à Boston.

« Cette part attribuée aux particuliers est de loin la plus élevée que j’aie jamais vue au cours de mes décennies passées à Wall Street », a déclaré Hogan. « C’est la dernière nouveauté en date, le produit phare dont les investisseurs particuliers ne peuvent se passer en ce moment. »

Cette opération est devenue « l’offre la plus importante et la plus souscrite sur notre plateforme à ce jour », a déclaré un porte-parole de SoFi, l’une des sociétés de courtage de détail participant au groupe de vente. Le porte-parole a ajouté que toutes les personnes répondant aux critères de SoFi avaient reçu une allocation dans le cadre de cette opération.

Les achats nets d’actions SpaceX ont représenté environ 4 % de l’ensemble du volume de transactions sur les actions individuelles vendredi, totalisant 453 millions de dollars et atteignant 3,5 fois le rythme de Nvidia NVDA.O , qui arrive en deuxième position.

« Les investisseurs particuliers se sont rués sur SpaceX », a déclaré Vanda Research, une société qui suit l'activité des investisseurs individuels autonomes et qui a passé une grande partie de la journée de vendredi à surveiller les transactions liées à cette introduction en bourse très médiatisée. Au cours des 20 premières minutes de cotation, les actions SpaceX avaient bondi à la deuxième place du classement des titres les plus achetés par les investisseurs particuliers et, en milieu d'après-midi, elles occupaient la première place, éclipsant leurs rivales, a rapporté Vanda.

DES ALLOCATIONS INSUFFISANTES

Pour certains investisseurs particuliers, les attributions n'ont toutefois pas répondu à leurs attentes.

« J'en ai demandé 250, je n'ai rien reçu », a rapporté l'un des rares investisseurs potentiels mécontents sur un forum Reddit dédié à déterminer qui avait reçu des allocations. « J'en ai demandé 555, j'en ai eu 10 » et « j'en ai demandé 1 000, j'en ai eu 85 », ont noté d'autres contributeurs sur Reddit.

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, , que l'introduction en bourse a propulsé au rang de premier « trillionnaire » au monde, , s'était engagé en 2024 à ce que, si l'une de ses sociétés encore privées venait à entrer en bourse à l'avenir, il veillerait à ce que les investisseurs particuliers, en particulier les actionnaires de son autre société cotée, Tesla TSLA.O , aient la priorité pour accéder à la nouvelle offre.

« La loyauté mérite la loyauté », avait-il déclaré dans un message publié sur X à l'époque.

Déjà, certains fans de Musk et de SpaceX montrent des signes supplémentaires de leur engagement et de leur conviction.

Clint Sorenson, directeur des investissements chez Ascentis Asset Management, a déclaré à Reuters qu’il avait proposé à tous les clients de sa société ayant investi dans SpaceX via des véhicules d’investissement privés avant l’introduction en bourse la possibilité de couvrir leur exposition au titre maintenant qu’il est coté en bourse. Personne n’a donné suite à cette proposition, a-t-il précisé.

« Tout le monde veut continuer à détenir ses actions et à célébrer ce succès pour l'instant; personne ne veut même envisager de couvrir son risque, car ils croient tellement en cette histoire », a déclaré Sorenson.