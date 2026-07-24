Les perspectives de bénéfices stables d'AmEx tempèrent l'optimisme suscité par les prévisions de chiffre d'affaires ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les bénéfices d'AmEx dépassent les prévisions grâce à la forte consommation des clients fortunés

* Le chiffre d'affaires du secteur “Voyages et loisirs” progresse de 10 %

* Les investisseurs évaluent le retour sur investissement des investissements de croissance

* Le directeur général indique qu'AmEx réinvestit ses “résultats supérieurs aux prévisions” dans la croissance

(Rédaction entièrement remaniée avec des détails et des commentaires issus des conférences téléphoniques, ainsi que des remarques d’investisseurs et d’analystes) par Rishab Shaju et Manya Saini

American Express AXP.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, ses clients fortunés continuant à dépenser dans les voyages, les loisirs et la restauration, mais son action a reculé de 6 %, les investisseurs se concentrant sur des perspectives de bénéfices inchangées.

La concurrence pour attirer les clients de cartes de crédit haut de gamme s’est intensifiée, les émetteurs se livrant à une course effrénée pour séduire les consommateurs fortunés avec des avantages toujours plus généreux en matière de voyages, de restauration et de style de vie, faisant ainsi des programmes de fidélité un terrain d’affrontement clé pour attirer et fidéliser les titulaires de cartes aux dépenses élevées.

Cette lutte a entraîné une hausse des dépenses de marketing et de programmes de fidélité dans l’ensemble du secteur, les émetteurs se disputant les clients de la génération Z et de la génération Y, qui sont apparus comme une source essentielle de croissance à long terme.

“Nous avons le choix: soit nous répercutons ces résultats supérieurs aux prévisions sur le résultat net et rachetons davantage d’actions, soit nous investissons pour développer l’activité”, a déclaré Stephen Squeri, directeur général d’AmEx, aux analystes, expliquant pourquoi la société avait maintenu ses prévisions de bénéfices.

“Nous avons choisi la seconde option car, à long terme, c’est celle qui crée le plus de valeur pour nos actionnaires.”

DES INVESTISSEMENTS POUR LA CROISSANCE

L’action American Express a reculé de 6,4 % en début de séance, les investisseurs ayant fait abstraction des résultats supérieurs aux attentes pour se concentrer sur les prévisions de bénéfice annuel inchangées, comprises entre 17,30 et 17,90 dollars par action.

Les investisseurs ne semblaient pas convaincus que ces dépenses supplémentaires généreraient des rendements à court terme.

“Le fait que la société ait laissé inchangé son objectif de bénéfice par action pour l’ensemble de l’année indique aux investisseurs que la poursuite d’une croissance plus forte du chiffre d’affaires nécessite davantage de dépenses et ne se répercutera pas immédiatement sur les bénéfices nets”, a déclaré David Wagner, responsable desactions et gérant de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions AmEx.

Les dépenses consolidées d’AmEx se sont élevées à 14,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente.

“Chacun a sa propre explication à la baisse du titre, mais dans l’ensemble , toutes ces explications reviennent au même: les investisseurs espéraient une accélération de la croissance ce trimestre et ils ne l’ont pas vraiment obtenue”, a écrit Brian Foran, analyste chez Truist, dans une note.

Il a toutefois ajouté que les résultats en valeur absolue étaient très solides et qu’il était difficile de reprocher à la direction de vouloir réinvestir davantage dans l’entreprise.

LES CLIENTS AISÉS CONTINUENT D'UTILISER LEURS CARTES

Contrairement à de nombreux concurrents qui s’adressent à un éventail plus large d’emprunteurs, l’émetteur de cartes de crédit tire une grande partie de son activité des consommateurs aux revenus élevés, qui sont généralement mieux placés pour résister aux pressions inflationnistes et maintenir leurs dépenses discrétionnaires. Le chiffre d’affaires facturé, qui mesure les dépenses totales effectuées avec les cartes AmEx, a progressé de 9 % pour atteindre 455,8 milliards de dollars. “Cette croissance du chiffre d’affaires facturé est la plus élevée que nous ayons observée au cours des trois dernières années, et elle est très largement répartie”, a déclaré Christophe Le Caillec, directeur financier, lors d’un entretien avec Reuters.

Le chiffre d’affaires du secteur “Voyages et loisirs”, un indicateur très suivi des dépenses discrétionnaires, a progressé de 10 % au deuxième trimestre, avec une croissance dans les principales catégories que sont les restaurants, les hôtels et les compagnies aériennes.

La société table désormais sur une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires en 2026, ce qui correspond aux prévisions de Wall Street, selon les estimations compilées par LSEG.

En juin , American Express a accepté de racheter TheFork, la plateforme de réservation de restaurants détenue par Tripadvisor, pour 700 millions de dollars.

Interrogé sur la volonté de conclure d’autres opérations, Le Caillec a déclaré: “Nous sommes toujours à l’affût d’opportunités d’investissement.”

AmEx a enregistré un bénéfice de 4,53 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant largement les prévisions de 4,40 dollars par action. Le chiffre d’affaires a progressé de 10 % pour atteindre 19,6 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les résultats d’AmEx donnent un premier aperçu des tendances de consommation, offrant aux investisseurs une première indication sur les dépenses discrétionnaires avant que d’autres grands réseaux de cartes de crédit ne publient leurs résultats.