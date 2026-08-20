Les pénuries d'essence poussent à bout les automobilistes moscovites

A Moscou, les automobilistes sont contraints de faire la queue pendant des heures devant les stations-service pour une quantité limitée de carburant, ce dernier étant à nouveau rationné en raison à la fois des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes et d'une forte demande saisonnière.

Les pénuries de carburant ont commencé à se faire sentir en mai puis se sont étendues à la plupart des régions russes en juillet. Mais les stations-service de Moscou avaient pu assouplir une première vague de restrictions mise en place en juin.

Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes contre les infrastructures énergétiques ces derniers mois afin de saper l'effort de guerre de la Russie.

Des témoins de Reuters ont observé de longues files d'attente, certaines s'étendant sur près d'un kilomètre, dans certaines stations-service de Moscou et de ses environs.

De nombreuses stations étaient fermées ou ne proposaient que du diesel.

"Nous sommes déjà allés dans cinq stations-service et il n'y avait pas de carburant. La semaine dernière, il y en avait. Et maintenant, il n'y en a plus", a déclaré à Reuters German, un habitant de Moscou qui n'a pas souhaité révéler son nom complet.

Marat, un chauffeur de taxi, s'est également plaint de la situation.

"C'est vraiment la galère. Pour trouver du carburant, il faut probablement traverser la moitié de Moscou en voiture. Et même dans ce cas, on n'en trouve pas. Il faut attendre deux ou trois heures dans la file d'attente."

D'autres automobilistes ont minimisé ces pénuries.

"Je pense que tout reviendra à la normale d'ici une semaine ou deux", a déclaré Artur, un habitant de Moscou.

Pour renforcer l'approvisionnement national, les autorités russes ont interdit les exportations d'essence et de gazole, assoupli les exigences en matière de qualité des carburants et commencé à importer des produits pétroliers.

(Reportage Reuters; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)