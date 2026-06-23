Les Pays-Bas vont rejoindre l'initiative « Pax Silica », menée par les États-Unis, visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en IA et en puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling
Les Pays-Bas s’apprêtent à rejoindre la « Pax Silica », une initiative menée par les États-Unis qui rassemble des pays alliés coopérant pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement nécessaires à l’intelligence artificielle, a annoncé mardi le ministère néerlandais des Affaires étrangères.
L'adhésion des Pays-Bas, qui accueillent le premier fabricant mondial d'équipements pour puces informatiques ASML
ASML.AS , constitue une victoire importante pour cette initiative, l'un des piliers de la diplomatie technologique américaine.
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