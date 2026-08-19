Chili: l'économie cale au deuxième trimestre, plombée par l'activité minière

( AFP / MARIBEL FORNEROD )

L'économie du Chili s'est contractée pour le deuxième trimestre consécutif en glissement annuel, pénalisée par la baisse de ses exportations de cuivre, dont le pays est le premier producteur mondial, a indiqué mardi la Banque centrale.

Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2% entre avril et juin par rapport à la même période un an plus tôt, selon le rapport publié par l'institution.

Le PIB chilien avait déjà enregistré un repli de 0,3% en glissement annuel au premier trimestre.

Ces chiffres sont une mauvaise nouvelle pour le gouvernement du président d'extrême droite José Antonio Kast, qui a récemment obtenu l'approbation d'une réforme visant à relancer l'économie et à attirer davantage d'investissements, l'une de ses promesses de campagne.

Selon la Banque centrale, l'activité minière a enregistré le plus fort recul au deuxième trimestre, affectée par une moindre concentration de cuivre dans le minerai extrait et par des arrêts liés à des travaux de maintenance préventive, qui ont réduit la production des principaux gisements du pays.

La pêche et la construction ont également enregistré des replis, tandis que les services à la personne et le commerce, secteurs les plus dynamiques du trimestre, ont en partie compensé cette dégradation.

Concernant la variation trimestrielle, l'économie chilienne a frôlé la récession, n'enregistrant aucune progression au deuxième trimestre (0,0%), après un repli en début d'année (-0,3%).

Le gouvernement de M. Kast, arrivé au pouvoir en mars, a fait de la reprise économique l'un de ses chevaux de bataille après une décennie de croissance atone.

Pour stimuler l'investissement privé, il a inclus dans sa réforme législative une réduction progressive de l'impôt sur les grandes entreprises, de 27% à 23% sur une période de quatre ans.

Mais son gouvernement a dû se résoudre à abaisser sa projection de croissance de 4% à 3,5% pour 2030, date de la fin du mandat de M. Kast.

Le pays est le premier producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur de lithium, deux métaux essentiels à la fabrication de voitures électriques et d'appareils technologiques.

La semaine dernière, le gouvernement a autorisé le géant public du cuivre Codelco à conserver, pour la première fois de son histoire, la totalité de ses bénéfices afin d'alléger son endettement et de financer son développement.