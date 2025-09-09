 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Pays-Bas enquêtent sur Snapchat, qui n'aurait pas lutté contre les vendeurs de vape
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ACM, l'organisme néerlandais de surveillance des droits des consommateurs, a déclaré mardi qu'il avait ouvert une enquête sur la plateforme de médias sociaux Snapchat, en raison de possibles manquements à la protection des mineurs contre les vendeurs illégaux de produits de vapotage.

Le propriétaire de Snapchat, Snap Inc SNAP.N , n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'ACM a déclaré qu'il disposait d'indications selon lesquelles Snapchat ne faisait pas assez pour empêcher que sa plateforme soit utilisée pour vendre des vapes à des personnes de moins de 18 ans.

Cela constituerait une violation de la loi sur les services numériques de l'Union européenne, qui exige qu'une plateforme comme Snapchat offre une protection adéquate aux utilisateurs mineurs.

"Un environnement en ligne sûr est très important pour les mineurs. Les plateformes doivent prendre des mesures pour empêcher la vente de produits illégaux par leur intermédiaire", a déclaré l'ACM.

"Nous voyons suffisamment d'indications de violations possibles de l'ASD par Snapchat pour ouvrir une enquête."

L'organisme de surveillance des consommateurs a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec la Commission européenne. Il n'a pas voulu faire d'autres commentaires sur l'enquête et n'a pas donné de calendrier.

