Les Pays-Bas enquêtent sur Snapchat pour son incapacité présumée à lutter contre les vendeurs de vapes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Snapchat aux paragraphes 6 à 8)

L'ACM, l'organisme néerlandais de surveillance des droits des consommateurs, a déclaré mardi qu'il avait ouvert une enquête sur la plateforme de médias sociaux Snapchat, en raison d'éventuels manquements à la protection des mineurs contre les vendeurs illégaux de produits de vapotage. L'ACM a déclaré qu'elle disposait d'indications selon lesquelles Snapchat ne faisait pas assez pour empêcher que sa plateforme soit utilisée pour vendre des vapes à des personnes de moins de 18 ans.

Cela constituerait une violation de la loi sur les services numériques de l'Union européenne, qui exige qu'une plateforme comme Snapchat offre une protection adéquate aux utilisateurs mineurs.

"Un environnement en ligne sûr est très important pour les mineurs. Les plateformes doivent prendre des mesures pour empêcher la vente de produits illégaux par leur intermédiaire", a déclaré l'ACM.

"Nous voyons suffisamment d'indications de violations possibles de la DSA par Snapchat pour ouvrir une enquête." Le propriétaire de Snapchat, Snap Inc SNAP.N , a déclaré qu'il répondrait à l'enquête et qu'il prenait les questions soulevées très au sérieux.

"Nous avons investi d'immenses ressources pour empêcher les mauvais acteurs d'abuser de notre plateforme et pour éduquer les Snapchatters. Nous travaillons constamment à l'amélioration de notre technologie de détection proactive", a déclaré un porte-parole de Snap dans un communiqué.

"Nous n'autorisons pas les annonceurs à promouvoir les vapes et nous tentons de bloquer les résultats de recherche de contenus illicites. Malheureusement, il n'existe pas de dispositif ou de politique de sécurité unique qui puisse éliminer toutes les menaces en ligne ou dans le monde qui nous entoure."

L'organisme de protection des consommateurs a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec la Commission européenne. Elle n'a pas voulu faire d'autres commentaires sur l'enquête et n'a pas donné de calendrier.