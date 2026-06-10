Les pauses hydratation de la Coupe du monde : une opportunité lucrative pour les diffuseurs

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* Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, les 104 matchs bénéficieront de pauses d'hydratation.

* Des températures élevées sont attendues pendant la Coupe du monde, du 11 juin au 19 juillet

* La FIFA affirme que ces pauses protègent la santé et la sécurité des joueurs.

* Cette approche s'inspire également des pauses lucratives en cours de match, à l'image de la NFL

par Streisand Neto

Avec la vague de chaleur attendue et le souvenir encore frais de la torride Coupe du monde des clubs 2025 , la FIFA a pour la première fois imposé des pauses d'hydratation de trois minutes à chaque mi-temps pour les 104 matchs de la Coupe du monde qui débute cette semaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Pendant que les joueurs se réhydratent et que les téléspectateurs grignotent peut-être quelques snacks, les diffuseurs ont là une nouvelle opportunité en or d’offrir aux annonceurs du temps d’antenne supplémentaire en prime time et de booster leurs revenus. Ces interruptions seront un nouvel exemple de la façon dont la Coupe du monde s'aligne sur les événements sportifs à l'américaine, riches en publicités et en paillettes, avec un spectacle à la mi-temps mettant en vedette la chanteuse colombienne Shakira lors de la finale du 19 juillet, faisant écho à l'événement du Super Bowl de la Ligue nationale de football américain .

La FIFA affirme que son approche des pauses d'hydratation repose sur le souci du bien-être des joueurs, mais cela pourrait également favoriser la croissance des droits médiatiques, les chaînes étant incitées à se faire concurrence pour profiter de cette opportunité de revenus.

Ces pauses ont été mises en place pour la première fois lors d’une Coupe du monde lors du match Pays-Bas-Mexique en 2014 au Brésil, alors que les températures dépassaient les 32 °C, puis ont été envisagées au cas par cas pour chaque match. Michael Johnson, analyste de recherche couvrant l'industrie du sport américain pour S&P Global, a déclaré à Reuters que l'ajout de pauses d'hydratation pourrait être "extrêmement précieux et pourrait potentiellement atteindre des prix du niveau du Super Bowl, compris entre sept et probablement neuf millions de dollars".

Les annonceurs sont conscients de la visibilité qu’ils pourraient tirer de la Coupe du monde: la finale Argentine-France au Qatar en 2022 a attiré un total de 1,42 milliard de téléspectateurs.

"Les téléspectateurs américains sont habitués au modèle de la NFL et à celui de la NBA, avec quatre quarts-temps. Ils sont habitués aux pauses pendant les matchs. Cette Coupe du monde est en quelque sorte le reflet de ces modèles", a déclaré M. Johnson.

À l’inverse, dans le football européen, des championnats comme la Premier League anglaise sont traditionnellement diffusés sur des chaînes de télévision payantes comme le diffuseur britannique Sky, où les téléspectateurs regardent des publicités avant, à la mi-temps et après les matchs. "Je pense que même les chaînes par abonnement comme Sky au Royaume-Uni seraient très heureuses d’avoir un peu plus d’espace publicitaire", a déclaré François Godard, analyste indépendant spécialisé dans les industries du sport. Mais l’adoption de ce modèle publicitaire en cours de match pourrait susciter une réaction négative des fans sur les marchés non américains en raison de l’américanisation de l’événement, en particulier en Europe où la plupart des championnats se déroulent en hiver.

"Le football est réputé pour son jeu continu. Et les puristes s’inquiètent un peu de la façon dont cela américanise le jeu… Et cela risque de lasser les téléspectateurs; davantage de publicités pourraient agacer les fans, surtout s’ils les trouvent intrusives ou excessives", a ajouté M. Johnson.

DES PAUSES SUPPLÉMENTAIRES: UN FREIN POUR LES FANS EUROPÉENS

Des pauses structurées pourraient freiner l’investissement émotionnel des fans déjà rebutés par les fréquentes interruptions de quelques minutes pour les vérifications de l’arbitrage vidéo (VAR). Une enquête de la Football Supporters’ Association menée en Premier League a révélé que seuls 3,3% des fans estimaient que leur expérience du match s’était améliorée grâce au VAR.

On ignore combien parmi la myriade de diffuseurs mondiaux retransmettant la Coupe du monde profiteront des pauses d'hydratation pour diffuser des publicités.

En Grande-Bretagne, berceau de ce sport, le diffuseur ITV a déjà déclaré qu’il ne diffuserait pas de publicités pendant les pauses d'hydratation en raison des limites strictes imposées par l’Ofcom, l’autorité de régulation britannique.

"ITV est confrontée à des questions réglementaires et c’est sa priorité, mais elle doit également répondre aux attentes des téléspectateurs. Et je ne suis pas sûr que les téléspectateurs britanniques auraient très bien accueilli davantage de publicité", a déclaré M. Godard. Par ailleurs, l’élargissement du tournoi à 48 équipes, contre 32 auparavant, permettra aux recettes totales de la FIFA pour 2026 d’atteindre 8,9 milliards de dollars , les droits de diffusion télévisée représentant 44% de cette somme, selon le budget 2026 de la FIFA .

La FIFA n’a pas encore indiqué si les pauses d’hydratation deviendraient une caractéristique permanente des tournois à l’avenir, mais les éditions de 2030 et 2034 se dérouleront en Espagne, au Portugal, au Maroc et en Arabie saoudite, autant de pays où les températures peuvent largement dépasser les 30 °C pendant la période traditionnelle de juin-juillet.

La combinaison de cycles de droits médiatiques de plus en plus longs et des pauses d'hydratation pourrait entraîner une concurrence acharnée entre les plateformes de streaming et les diffuseurs traditionnels pour les tournois de 2030 et 2034, bien que dans certaines régions, les droits pour 2030 aient déjà été attribués. "Vous verrez très probablement les géants du streaming entrer en jeu, vous savez, Apple, Amazon, et surtout Netflix, je pense qu’ils seront de la partie", a déclaré M. Johnson, ajoutant que le contrat de droits de la Coupe du monde de Fox Sports, la division de programmation sportive de la société de médias américaine Fox FOXA.O , expire après le tournoi de 2026. Le géant du streaming Netflix NFLX.O détient les droits de diffusion aux États-Unis pour la Coupe du monde féminine en 2027 et 2031, venant s’ajouter à un portefeuille de sports en direct qui comprend la World Wrestling Entertainment , propriété de TKO, et les matchs de la NFL .