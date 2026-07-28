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À trois semaines du début de la Liga, le Rayo Vallecano n'a plus de stade
information fournie par So Foot 28/07/2026 à 16:21
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À trois semaines du début de la Liga, le Rayo Vallecano n'a plus de stade

À trois semaines du début de la Liga, le Rayo Vallecano n'a plus de stade

La chambre n’est pas rangée ? Privé de goûter ! Alors que le championnat espagnol reprend dans trois semaines, le Rayo Vallecano, récent finaliste de la C4, n’a, pour l’instant, pas de stade pour commencer la saison.

Après un audit réalisé au sein de l’enceinte louée par le club, la communauté de Madrid, propriétaire du stade de 14 708 spectateurs, a décidé de retirer la concession du Estadio de Vallecas aux Franjirrojos .

ABS pour SOFOOT.com

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