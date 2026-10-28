Les paris sur les marchés prédictifs donnent le ton pour l'introduction en bourse très attendue d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Manya Saini

Les marchés de prédiction enregistrent un volume massif de transactions sur les contrats Anthropic depuis le dépôt du dossier d’introduction en bourse du géant de l’IA, alors même que les investisseurs particuliers attendent la cloche d’ouverture officielle, prévue probablement le mois prochain.

Les paris binaires "oui" ou "non" sur les marchés prédictifs influencent la manière dont les investisseurs particuliers spéculent sur les introductions en bourse très médiatisées, permettant aux traders de parier sur des aspects tels que les cours de clôture et la place boursière sans avoir à acheter d’actions.

"L’intérêt des marchés prédictifs pour l’introduction en bourse d’Anthropic est l’équivalent financier des files d’attente devant l’Apple Store avant la sortie d’un nouvel iPhone", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine et de conseil financier Cerity Partners.

En début de semaine, Anthropic a franchi une étape majeure vers son introduction en bourse en dévoilant son dossier d’introduction. Cette cotation pourrait valoriser le laboratoire d’IA à l’origine des modèles Claude entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars, selon Reuters .

Sur Polymarket, plus d’une douzaine de marchés ont vu le jour autour de cette introduction en bourse, où les traders parient sur le montant des fonds levés, la place boursière choisie et la valorisation initiale.

Son concurrent Kalshi propose également des paris sur tous les aspects, depuis la banque qui dirigera l’opération jusqu’aux indices sectoriels dans lesquels les fournisseurs classeront Anthropic. Au total, ces marchés ont attiré des dizaines de millions de dollars de volume.

"C’est un signe encourageant d’un vif intérêt, et les paris placés pourraient aider le marché à cerner le prix d’ouverture définitif de l’action sur le marché public", a déclaré Schulman.

Les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs d’acheter et de vendre des contrats liés à l’issue d’événements réels, les prix fluctuant à mesure que les traders évaluent les probabilités des différents scénarios.

Autrefois largement axées sur la politique et les données économiques, ces plateformes s’imposent de plus en plus sur le terrain traditionnel de Wall Street, proposant des dizaines de milliers de marchés sur les fluctuations boursières, les données d’entreprise et d’autres événements corporatifs qui influencent souvent le cours des actions, a rapporté Reuters le mois dernier .

L’investissement dans les introductions en bourse est toutefois depuis longtemps dominé par des investisseurs institutionnels aux moyens financiers considérables. Bien que la participation des particuliers se soit développée ces dernières années, notamment lors de l’introduction en bourse de SpaceX, la société d’Elon Musk, les émetteurs ne réservent toujours qu’une petite partie des offres aux investisseurs particuliers.

"L’introduction en bourse d’Anthropic va constituer un test décisif de l’intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels pour l’IA", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Le contrat Polymarket portant sur la date de l’introduction en bourse d’Anthropic avait enregistré un volume de transactions de 6 millions de dollars à 9 h 30 (heure de l’Est) (13 h 30 GMT) le 28 octobre. Un autre marché consacré à la capitalisation boursière de clôture de cette entreprise spécialisée dans l’IA avait attiré environ 3 millions de dollars.

"Les marchés de prédiction font clairement partie intégrante de l’approche de nombreux investisseurs en matière de gestion des risques financiers et de spéculation", a déclaré Sosnick.