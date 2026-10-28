Yémen: 14 morts dans des frappes saoudiennes, les Houthis ciblent eux l'aéroport d'Aden

Capture d'image d'une vidéo AFPTV du 28 octobre 2026 montrant un nuage de fumée après un tir de missile sur l'aéroport d'Aden, au Yémen ( AFPTV / - )

Les Houthis ont affirmé mercredi que des frappes saoudiennes avaient fait au moins 14 morts au Yémen mercredi, le mouvement pro-iranien ciblant de son côté l'aéroport de la deuxième ville du pays, Aden, contrôlée par le gouvernement soutenu par Riyad.

Les hostilités se sont intensifiées ces dernières semaines entre les deux camps, après la reprise en juillet du conflit au Yémen, à la suite de la rupture d'une trêve de quatre ans.

Le royaume, allié depuis 2015 des forces gouvernementales yéménites, bombarde quotidiennement les positions des Houthis, qui ripostent en multipliant les attaques sur le sol saoudien, visant notamment les installations pétrolières du royaume.

Mercredi, selon la chaîne du mouvement pro-iranien Almasirah, l'aviation saoudienne a frappé la province frontalière d'al-Jawf (nord-ouest) faisant au moins 14 morts.

Ces bombardements, qui ont visé notamment une station-service et un marché dans la province frontalière d'al-Jawf (nord-ouest), ont également fait 15 blessés, enfants, femmes et hommes, a précisé Almasirah.

A Aden, qui abrite au sud du pays le siège temporaire du gouvernement, chassé de la capitale Sanaa aux mains des Houthis, l'aéroport a été ciblé à deux reprises par des missiles houthis, a indiqué une source policière à l'AFP.

Selon le porte-parole des forces gouvernementales, Majed al-Nuzaili, cette attaque de "deux missiles balistiques" a fait "des blessés civils et des dégâts matériels". C'est la sixième fois que l’aéroport est visé, a-t-il précisé.

Le premier missile est tombé dans le périmètre de l'aéroport, a précisé la source policière, indiquant qu'un avion militaire saoudien se trouvait sur les lieux au moment de la frappe, mais n'avait pas été touché et avait décollé peu après.

Le second missile a visé "une zone contrôlée par des forces saoudiennes dans l'enceinte de l'aéroport", selon la même source, après un appel à évacuer "immédiatement" l'aéroport lancé par le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree.

M. Saree a invoqué pour justifier l'attaque "la présence d'un avion-cargo militaire" saoudien "transportant des armes destinées à tuer le peuple yéménite". L'Arabie saoudite n'a pas commenté ces allégations.

"Déclaration de guerre"

Un combattant du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale tire avec une tourelle montée à l’arrière d’un pick-up sur les lignes de front contre les Houthis, autour du mont al-Midan, au Yémen, le 26 octobre 2026 ( AFP / Ahmad AL-BASHA )

Les combats au Yémen - nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient - ont fait des centaines de morts et déplacé plus de 250.000 personnes selon le HCR.

Ils affectent les marchés pétroliers, déjà secoués par le verrouillage par l'Iran du détroit d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique, après les frappes israélo-américaines de fin février sur Téhéran, qui ont déclenché le conflit régional.

Les Houthis se sont emparés en septembre du littoral du pays, renforçant leur emprise sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb qui verrouille au sud de la mer Rouge l'accès au canal de Suez.

Mardi, ils ont aussi dit avoir visé la raffinerie de pétrole de Ras Tanoura et le ministère de la Défense à Riyad.

La raffinerie, exploitée par le géant saoudien Aramco, est l'une des plus grandes du Moyen-Orient et constitue une pierre angulaire du secteur énergétique du royaume, premier exportateur mondial de brut.

Face à cette offensive, Riyad a cherché à rallier un soutien international, sans que son allié américain n'ait jusque-là donné suite. Mais l'Egypte s'est dit prête à lui apporter un soutien défensif, ce que les Houthis ont assimilé à une "déclaration de guerre".