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Les Bourses européennes terminent dans le vert, sans élan
information fournie par AFP 28/10/2026 à 17:49

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, mais sans grand élan face à la remontée des prix du pétrole et dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La Bourse de Paris a ainsi terminé à l'équilibre (0,00 %), Londres a grappillé 0,07 %, Francfort a gagné 0,44 % et Milan 0,40 %.

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