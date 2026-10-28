Wall Street : la DTCC ouvre la voie à 30 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés

Wall Street : la DTCC ouvre la voie à 30 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés

La tokenisation des marchés financiers franchit une nouvelle étape aux États-Unis. La DTCC, qui conserve plus de 114 000 milliards de dollars de titres, lance un service permettant de convertir des actions, ETF et bons du Trésor en tokens transférables sur blockchain. Vingt institutions financières, dont JPMorgan et BNP Paribas, participent au lancement.

Le service de tokenisation de la DTCC entre en production

C'est une étape majeure pour la tokenisation des actifs financiers. La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), qui assure une grande partie des opérations de compensation, de règlement et de conservation des titres américains, a lancé ce mercredi son service de tokenisation.

Baptisé DTCC Tokenization Service (DTS), il permet aux institutions financières de convertir des actions, ETF et bons du Trésor en tokens, puis de les transférer sur une blockchain.

Sa filiale, la Depository Trust Company (DTC), conserve plus de 114 000 milliards de dollars de titres financiers. Le nouveau service concerne potentiellement quelque 30 000 milliards de dollars d'actifs, même si seuls 34 titres sont éligibles au lancement.

Cette journée marque l'aboutissement d'années de travail pour intégrer les titres tokenisés dans un cadre réglementé, soutenu par une infrastructure de marché de confiance. Frank La Salla PDG de la DTCC

Le lancement intervient dix mois après le feu vert réglementaire de la SEC, accordé en décembre 2025 pour une période de trois ans. Il couvre notamment les actions du Russell 1000, les ETF répliquant les grands indices et les obligations du Trésor américain.

Des titres transférables 24 heures sur 24

Chaque token est adossé à un titre conservé par la DTC et possède le même identifiant CUSIP, utilisé pour identifier les valeurs mobilières américaines.

Contrairement aux actions synthétiques, qui reproduisent simplement les variations d'un cours, ces tokens conservent les droits économiques et les protections juridiques des titres traditionnels.

Leur principal avantage réside dans leur disponibilité, puisque les transferts peuvent s'effectuer 24 heures sur 24, sept jours sur sept, entre portefeuilles enregistrés sur une même blockchain. La conversion entre titres classiques et tokens reste toutefois soumise à des horaires spécifiques.

L'objectif est notamment d'accélérer les transactions et de faciliter l'utilisation de titres financiers comme garanties dans certaines opérations.

JPMorgan, Citi et BNP Paribas parmi les premiers participants

Au total, 20 établissements ont signé des accords pour accéder au service, dont JPMorgan, Citi, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, Barclays, State Street et le français BNP Paribas. Le courtier Alpaca et Citadel Securities figurent également parmi les premiers participants.

Sur le plan technique, DTS fonctionne actuellement sur Canton Network, une blockchain destinée aux institutions financières, ainsi que sur un réseau privé de la DTCC reposant sur Besu, un logiciel compatible avec Ethereum. D'autres réseaux doivent suivre en 2027, notamment Arc, la blockchain développée par Circle, et Stellar. La DTCC travaille également avec plusieurs acteurs de l'écosystème crypto, dont Ondo, Fireblocks et BitGo.

À terme, l'ambition est d'aller au-delà de la simple tokenisation, avec des solutions de règlement en monnaie numérique et l'utilisation des titres tokenisés comme garanties financières.

Sources : Ledger Insights , Bitcoin.com News , CoinDesk