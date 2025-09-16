Les parents américains demandent au Sénat d'empêcher les chatbots d'IA de nuire aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Trois parents dont les enfants sont morts ou ont été hospitalisés après avoir interagi avec des chatbots d'intelligence artificielle témoigneront mardi devant une commission du Sénat américain, alors que les législateurs s'interrogent sur les garanties potentielles à apporter à cette technologie.

Matthew Raine, qui a intenté un procès à OpenAI après que son fils Adam se soit suicidé en Californie après avoir reçu des instructions détaillées d'automutilation de la part de ChatGPT, fait partie des personnes qui témoigneront.

"Nous sommes venus parce que nous sommes convaincus que la mort d'Adam aurait pu être évitée, et parce que nous pensons que des milliers d'autres adolescents qui utilisent OpenAI pourraient courir le même danger en ce moment même", a déclaré Matthew Raine dans son témoignage écrit.

OpenAI a déclaré qu'elle avait l'intention d'améliorer les mesures de protection du ChatGPT, qui peuvent devenir moins fiables au cours d'interactions prolongées. L'entreprise a déclaré mardi qu'elle prévoyait de commencer à prédire l'âge des utilisateurs afin d'orienter les enfants vers une version plus sûre du chatbot.

Le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, présidera l'audition. Le mois dernier, Josh Hawley a lancé une enquête sur Meta Platforms META.O après que Reuters a rapporté que les politiques internes de l'entreprise permettaient à ses chatbots d'"engager un enfant dans des conversations romantiques ou sensuelles".

Meta a été invitée à témoigner lors de l'audition et a décliné l'invitation, a déclaré le bureau de Josh Hawley. La société a déclaré que les exemples rapportés par Reuters étaient erronés et ont été supprimés.

Megan Garcia, qui a poursuivi Character.AI pour des interactions qui, selon elle, ont conduit au suicide de son fils Sewell, et une femme du Texas qui a poursuivi la société après l'hospitalisation de son fils, devraient également témoigner lors de l'audition. L'entreprise cherche à faire rejeter les poursuites.

Megan Garcia demandera au Congrès d'interdire aux entreprises d'autoriser les chatbots à engager des conversations romantiques ou sensuelles avec des enfants, et d'exiger une vérification de l'âge, des tests de sécurité et des protocoles de crise.

Lundi, Character.AI a de nouveau été poursuivie en justice, cette fois au Colorado, par les parents d'un enfant de 13 ans qui s'est suicidé en 2023.