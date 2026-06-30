Les optimistes boursiers dominent le trimestre alors que le pétrole enregistre sa plus forte chute depuis des années ; l'or et le yen sont également en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice MSCI All-World a progressé de près de 14 % au cours du trimestre, soit la plus forte hausse en pourcentage depuis 2020

* Le dollar s'est apprécié de 1,4 % face aux autres devises ce trimestre; les devises des marchés émergents ont bien résisté

* Le Brent recule de près de 40 % sur le trimestre, le WTI de 30 %

(Mise à jour des cours tout au long du texte, modification du commentaire sur le dollar au paragraphe 12) par Rodrigo Campos et Amanda Cooper

Mardi, les marchés boursiers mondiaux s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse trimestrielle en pourcentage depuis six ans, tandis que le Brent affichait sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2020, les opérateurs surveillant de près un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran.

Au dernier jour du deuxième trimestre, le dollar américain s’apprêtait à enregistrer sa quatrième hausse trimestrielle consécutive face à un panier de devises de référence =USD , tout en poussant le yen à son plus bas niveau depuis 40 ans, alors que les anticipations concernant les hausses des taux d’intérêt américains évoluaient radicalement. Les devises des marchés émergents dans leur ensemble .MIEM00000CUS ont gagné plus de 1 % face au billet vert tout au long du trimestre.

Sur les marchés de l’énergie, le détroit d’Ormuz s’est rouvert progressivement et de manière irrégulière, les hostilités entre les États-Unis et l’Iran ayant cédé la place à un cessez-le-feu fragile, ce qui a fait chuter le prix du Brent

LCOc1 de près de 40 % au cours des trois derniers mois.

L’essor apparemment imparable des valeurs liées à l’intelligence artificielle a alimenté la reprise boursière tout au long du trimestre, l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 ayant progressé de 68 % et l’indice de référence taïwanais .TWII de 45 %. Le Nasdaq Composite a gagné plus de 21 %. L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a progressé de 14 % depuis le début du trimestre et a atteint un niveau record au début du mois, enregistrant ainsi sa meilleure performance trimestrielle depuis 2020. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont progressé de 23 % sur la période.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX , qui compte bien moins d'entreprises tirant profit de l'IA que de nombreux indices asiatiques ou américains, affiche tout de même une hausse de près de 10 % sur le trimestre, après avoir progressé chaque mois depuis mars.

« Les investisseurs ne voient pas la fin de cette tendance haussière », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation. « Chaque fois qu’il y a un léger mouvement de vente, nous semblons nous retrouver dans une situation où cela donne un nouvel élan à l’achat. »

Sur la journée, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 164,85 points, soit 0,32 %, à 52 347,59, le S&P 500

.SPX a gagné 64,63 points, soit 0,87 %, à 7 505,06 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 398,23 points, soit 1,54 %, à 26 218,37.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 8,86 points, soit 0,80 %, à 1 120,91. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,88 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 23,73 points, soit 0,93 %. L'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a progressé de 17,47 points, soit 1,02 %, à 1 724,40. L'indice japonais Nikkei

.N225 a clôturé en hausse de 594,21 points, soit 0,86 %, à 70 062,32.

HAUSSE DU DOLLAR Le dollar a été le grand gagnant de ce trimestre parmi les devises des pays développés, gagnant 1,4 % =USD face à un panier de devises comparables. Les devises des marchés émergents se sont toutefois appréciées de 1,3 % ce trimestre face au billet vert.

Le dollar a trouvé un soutien alors que les marchés anticipent de plus en plus la probabilité de hausses des taux de la Réserve fédérale. L’inflation américaine reste bien au-dessus de l’objectif, l’économie continue de croître et les dernières projections trimestrielles de la Fed montrent que neuf des 19 membres du comité de politique monétaire prévoient une hausse des taux d’ici la fin de l’année.

« Le dollar s’est encore raffermi depuis la réunion de la Fed, soutenu par l’élargissement des écarts de croissance que nous commençons à observer entre les États-Unis et les autres grandes économies, amplifiés par la hausse des prix du pétrole », a déclaré James Lord, responsable de la stratégie de change pour les marchés émergents chez Morgan Stanley. « Les données économiques récentes indiquent une meilleure performance des États-Unis, en particulier par rapport à la zone euro, où les indicateurs de croissance ont été relativement plus faibles. » Les banquiers centraux les plus influents du monde se trouvent cette semaine dans la ville portugaise de Sintra pour la réunion annuelle de la Banque centrale européenne et personne ne sera davantage sous les feux de la rampe que le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui doit s’adresser à l’assemblée mercredi. La hausse du dollar a en partie contribué à la chute de 14 % de l’or XAU= sur le trimestre, sa plus forte baisse depuis plus d’une décennie, tandis que le yen JPY= a atteint son plus bas niveau depuis 40 ans, s’échangeant mardi à environ 162,38 pour un dollar. Les traders étaient sur le qui-vive face à une éventuelle intervention japonaise, la ministre des Finances Satsuki Katayama ayant lancé un nouvel avertissement.

Les commentaires de Mme Katayama « ont évité l’escalade verbale qui précède souvent une opération d’achat, réaffirmant plutôt que les autorités sont prêtes à réagir à tout moment », a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay.

Cela dit, « nous notons que le rapport sur l’emploi non agricole de jeudi et le jour férié de vendredi, à l’occasion du Jour de l’Indépendance — période durant laquelle la liquidité aux États-Unis diminuera considérablement — pourraient offrir des opportunités intéressantes pour prendre à contre-pied les positions spéculatives à la baisse », a ajouté M. Schamotta. Les contrats à terme sur le Brent pour août LCOc1 ont clôturé en baisse de 0,3 % sur la journée, à 72,92 dollars le baril. Le contrat a enregistré sa troisième baisse mensuelle consécutive, reculant de plus de 20 % en juin et de 38 % sur le trimestre. Le WTI américain CLc1 était en passe de reculer de 31 % ce trimestre,mais le Brent et le WTI affichent tous deux une hausse de près de 20 % depuis le début de l’année.

« Je ne dirais pas que le marché a éliminé la prime de risque, mais les navires auparavant bloqués sont désormais disponibles en raison de l’augmentation du nombre de navires quittant le Golfe, ce qui crée une vague temporaire de nouvelle offre », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Morgan Stanley a indiqué qu’il tablait désormais sur un excédent implicite du marché mondial du pétrole de 4,8 millions de barils par jour en 2027.