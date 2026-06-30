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Nike recule après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action Nike NKE.N recule de 3,5% à 39,62 dollars après la clôture

** Nike annonce un chiffre d'affaires de 10,97 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en baisse de 1,2% par rapport à l'année précédente, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice par action de 72 cents au quatrième trimestre, dépassant ainsi l’estimation consensuelle de 13 cents

** “Bien que nous continuions à faire face à des vents contraires au niveau du chiffre d’affaires, nous sommes encouragés par les progrès réalisés dans le domaine des produits de performance et nous nous concentrons sur une exécution cohérente, une rentabilité améliorée et la mise à l’échelle de nos succès afin de réaliser pleinement notre potentiel” — Elliott Hill, directeur général

** L'action Nike a chuté de 35,6% depuis le début de l'année

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