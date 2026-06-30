Wall Street: le Nasdaq conclut son meilleur trimestre depuis le Covid-19, à +21%

Un écran à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

L'indice new-yorkais Nasdaq, qui rassemble les valeurs technologiques les plus importantes du marché boursier, a clôturé mardi son meilleur trimestre depuis 2020, grâce à un engouement toujours vif pour les valeurs associées à l'intelligence artificielle (IA).

D'avril à juin, le Nasdaq a gagné plus de 21%, une progression qui n'avait plus été vue depuis la reprise historique du printemps 2020, juste après le krach dû à la pandémie de Covid-19.

Dans son sillage, le S&P 500 (+14,87%) et le Dow Jones (+12,90%) ont aussi connu d'importantes progressions, malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

"Le secteur technologique a été le chef de file (de cette avancée, ndlr), en dépit de la faiblesse de juin", observe Jeff Buchbinder, du cabinet LPL Financial.

Cette fois, les investisseurs n'ont pas concentré leur attention sur les géants du numérique mais ont surtout acheté massivement des actions d'autres acteurs de la chaîne de valeur de l'IA.

Le spécialiste des puces mémoire SanDisk a ainsi vu son cours s'envoler de plus de 250% en l'espace de trois mois, tandis que le titre Western Digital a pris 136%.

Le fabricant d'engins de chantier Caterpillar, qui profite du boom de la construction de centres de données et vend des générateurs électriques qui équipent ces bâtiments, a grimpé de 59% sur la période.

Pour Christopher Low, du cabinet FHN Financial, la hausse des indices américains est "fantastique" et s'explique par une "progression généralisée" de la tech.

"Très souvent, quand on enregistre un très bon trimestre, on observe des prises de bénéfices le dernier jour. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui témoigne également d'un optimisme quant au troisième trimestre", ajoute l'analyste auprès de l'AFP.

Mardi, le Dow Jones a pris 0,26%, s'offrant un deuxième record d'affilée, le Nasdaq a avancé de 1,52% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,79%.

"Le sentiment sur les marchés financiers reste marqué par une vision du +verre à moitié plein+", juge Jose Torres, de la plateforme Interactive Brokers.

Même les nombreuses incertitudes entourant le conflit au Moyen-Orient et l'absence d'accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran n'ont pas entamé cet optimisme.

Les cours du pétrole ont d'ailleurs continué à baisser mardi, s'affichant seulement quelques dollars au-dessus des niveaux auxquels ils évoluaient en début d'année.

Avant d'aborder la saison des résultats d'entreprises, le marché doit d'abord accueillir une vague de données sur l'emploi américain, qui pourront constituer de nouveaux indices sur la trajectoire monétaire poursuivie par la banque centrale des Etats-Unis (Fed).

Le rapport JOLTS sur les offres d'emploi pour le mois de mai, publié mardi, est ressorti au-dessus des attentes.

Mais l'indicateur le plus suivi sera le rapport officiel sur l'emploi, publié jeudi avant l'ouverture à Wall Street.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se tendait, à 4,46% vers 20H45 GMT, contre 4,37% lundi en clôture.

De bonnes nouvelles sur le front de l'emploi laisseraient le champ libre à la Fed pour s'occuper de son autre mandat, la lutte contre l'inflation, et potentiellement relever ses taux.

Côté entreprises, le laboratoire Abivax (+38,60% à 133,26 dollars) s'est envolé après avoir partagé de nouvelles données sur un traitement qu'il développe. Les risques de cancer suite à la prise de ce traitement se situeraient dans la norme, affirme l'entreprise, de quoi apaiser les inquiétudes des investisseurs.

La société de défense AeroVironment (+18,76% à 165,07 dollars) a bondi grâce à des performances financières meilleures qu'attendues, dont un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50% par rapport au trimestre précédent.

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