Nike prévoit une baisse inattendue de son chiffre d'affaires annuel ; son action chute de 4 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour pour ajouter les commentaires issus de la conférence téléphonique) par Juveria Tabassum et Danielle Kaye

Nike NKE.N a prévu une baisse inattendue de son chiffre d’affaires annuel, alors que le redressement du géant des vêtements de sport peine à trouver son rythme de croisière, face à la concurrence et à des stocks élevés.

Ces perspectives ont déçu les investisseurs, qui s’impatientent face aux efforts de redressement menés depuis près de deux ans par le directeur général Elliott Hill pour redynamiser l’entreprise en écoulant les stocks excédentaires et en relançant l’innovation produit.

L'action Nike a chuté de 35% depuis le début de l'année et reculait d'environ 4% mardi en séance prolongée, bien que la société ait dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels.

Elliott Hill, qui a pris les rênes de l’entreprise en 2024, s’était engagé à recentrer Nike sur des sports clés tels que le football et la course à pied. Il s’est également fixé pour objectif de rétablir les relations avec les détaillants grossistes, dont beaucoup avaient été rompues dans le cadre de la réorientation vers un modèle de vente directe aux consommateurs menée par l’ancien directeur général John Donahoe.

Lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, M. Hill a réaffirmé que les progrès réalisés par l’entreprise pour améliorer sa gamme de produits axée sur le sport “restaient inégaux”.

L’entreprise lancera plus d’une douzaine de nouveaux modèles de chaussures dans sa collection de vêtements de sport, mais il faudra du temps pour que ces efforts portent leurs fruits et se traduisent par des résultats constants, a ajouté M. Hill.

Nike prévoit pour l’exercice 2027 une baisse de son chiffre d’affaires comprise entre 1% et 5%, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 0,4% à 46,47 milliards de dollars.

Les ventes ont continué de baisser en Chine, qui constitue un point faible pour Nike depuis plusieurs trimestres en raison de la concurrence locale et d’erreurs opérationnelles.

En revanche, les ventes en Amérique du Nord ont constitué une lueur d’espoir au quatrième trimestre de l’entreprise, avec une hausse de 3% qui a stimulé le chiffre d’affaires de la vente en gros.

“Nos consommateurs sont sous pression partout dans le monde, et nous constatons que cela a un impact particulièrement important sur les vêtements de sport”, a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

Les tendances du chiffre d’affaires en Grande Chine devaient s’inscrire dans la lignée des fortes baisses enregistrées ces derniers temps, et l’entreprise allait “continuer à prendre des mesures avec ses partenaires pour assainir le marché”, a ajouté M. Friend.

L'entreprise a annoncé une baisse de 1% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 10,97 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Les attentes étaient faibles et Nike a enregistré une baisse de ses ventes; ces résultats ne sont donc toujours pas bons”, a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Les efforts de redressement de Nike se sont également heurtés à un environnement macroéconomique de plus en plus difficile en raison des droits de douane et de la guerre en Iran, et ses initiatives visant à écouler ses anciens stocks axés sur le lifestyle ont pesé sur ses marges.

Dans un contexte de baisse persistante des ventes, le géant des vêtements de sport a investi massivement dans le marketing à l’approche de la Coupe du monde de cette année afin de stimuler son chiffre d’affaires et la visibilité de sa marque, mais aussi pour mieux rivaliser avec des concurrents comme Adidas.

La société a annoncé un bénéfice par action de 72 centimes pour le quatrième trimestre, dont 52 centimes liés à la récupération attendue des droits de douane à l’importation.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 20 centimes, dépassant les estimations de 13 centimes, selon les données compilées par LSEG.

Nike cherche également à améliorer son offre de produits en Chine en réduisant ses ventes. Le chiffre d’affaires a reculé de 17% dans la région à taux de change constant, contre une baisse de 10% au trimestre précédent et une baisse de 20% que Nike avait prévue en mars.

La Grande Chine représente 15% du chiffre d’affaires annuel et constitue le troisième marché de Nike, après l’Amérique du Nord et la zone EMEA. Cependant, la faiblesse de l’assortiment de produits et les pertes de parts de marché au profit des concurrents locaux Anta 2020.HK et Li Ning 2331.HK ont pesé sur les ventes dans la région au cours des derniers trimestres.

Nike a déclaré un bénéfice de 986 millions de dollars provenant de remboursements de droits de douane pour le trimestre clos le 31 mai. La société avait indiqué en octobre que les droits de douane devraient lui coûter environ 1,5 milliard de dollars.

L’entreprise avait augmenté les prix de certains produits l’année dernière afin de compenser ces coûts. En mai, des consommateurs ont intenté un procès à Nike pour ne pas avoir remboursé les hausses de prix liées aux droits de douane.