Les opérateurs internationaux et les groupes financiers s'implantent sur le marché brésilien de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations des dirigeants, de détails supplémentaires et de contexte dans les paragraphes 3 à 8) par Leticia Fucuchima

Des négociants mondiaux en matières premières et des sociétés financières, notamment Trafigura, StoneX et Macquarie, se développent sur le marché brésilien de l'électricité, misant sur la volatilité croissante des prix et la croissance à long terme du secteur, alors même qu'une vague de difficultés financières frappe les acteurs locaux, ont déclaré des dirigeants à Reuters.

Ces initiatives interviennent alors que plusieurs petits et moyens négociants brésiliens en électricité sont confrontés à des difficultés financières, ce qui ouvre la voie à des groupes internationaux bien capitalisés pour gagner des parts de marché sur l’un des plus grands marchés mondiaux de l’électricité.

StoneX SNEX.O a établi son premier bureau mondial de négoce d’électricité au Brésil, visant à créer des synergies avec ses clients du secteur agroalimentaire et les producteurs d’électricité, a déclaré Marcelo Mello, responsable local de ce segment au sein de la société. Tout en attendant que les risques géopolitiques et les turbulences du secteur national du négoce se clarifient davantage avant de lancer ses opérations de négoce, StoneX a déjà commencé à proposer des services de gestion des risques aux entreprises du secteur de l’énergie.

La banque australienne Macquarie MQG.AX a également intensifié son offensive sur le marché brésilien de l’électricité depuis l’année dernière, selon des sources proches du dossier. La banque a déclaré qu’elle voyait des opportunités d’aider ses clients à gérer les risques de prix, à obtenir des financements et à structurer des transactions complexes.

Trafigura, qui a annoncé en juin son entrée sur le marché brésilien de l’électricité, a déclaré que le mix de production du pays, fortement axé sur l’hydroélectricité, complétait son portefeuille énergétique aux États-Unis et en Europe et offrait d’importantes opportunités de négoce.

L’afflux d’entreprises internationales intervient alors que le secteur connaît une phase de consolidation à la suite d’une série de faillites et de procédures de redressement judiciaire parmi les négociants locaux. Les acteurs du secteur et les régulateurs évaluent actuellement des mesures visant à renforcer la sécurité du marché, notamment des exigences en matière de garanties et la mise en place d’un marché de l’électricité négocié en bourse.

La société danoise Danske Commodities, filiale d’Equinor

EQNR.OL , a fait son entrée sur le marché brésilien en 2023 et a passé les années suivantes à obtenir les autorisations réglementaires et à évaluer les opportunités et les risques avant d’intensifier ses activités cette année, a déclaré Felipe Gatti, le nouveau directeur de la société au Brésil.

Selon des dirigeants, ces changements devraient accélérer la consolidation du secteur, en concentrant l’activité de négoce entre les mains d’un nombre plus restreint de contreparties financièrement plus solides.