Les oléoducs de Plains All American dans la région du Permien au Texas sont confrontés à des problèmes de qualité du pétrole, selon des sources
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails de l'avis et de la déclaration de l'entreprise) par Georgina McCartney, Shariq Khan et Nicole Jao

Les oléoducs de Plains All American reliant le bassin de schiste permien au centre d'exportation de Corpus Christi au Texas sont confrontés à des problèmes de qualité liés à un taux élevé de mercaptans, ou composés sulfurés naturels, selon des sources familières avec la question et un avis consulté par Reuters.

"Nous avons récemment identifié un niveau accru de pétrole brut dépassant 75 ppm de mercaptans livré à divers points d'origine", indique l'avis daté du 11 septembre adressé par Plains à ses expéditeurs.

À partir du 1er octobre, Plains facturera une taxe d'un demi-dollar sur chaque baril ne répondant pas aux spécifications relatives aux mercaptans sur certains de ses oléoducs dans la région de la côte du golfe du Mexique, selon l'avis.

Plains a déclaré que les dispositions tarifaires existantes couvrent les barils non conformes aux spécifications sur l'ensemble de son réseau.

"La récente notification rappelle simplement aux expéditeurs que ces dispositions existent et qu'elles seront appliquées", a déclaré Plains dans un communiqué.

Les problèmes de qualité pourraient contraindre les raffineurs de la côte du Golfe, notamment ceux de la région de Corpus Christi, dans le sud du Texas, à chercher des solutions de remplacement pour le pétrole brut Midland produit dans le Permien et acheminé par les oléoducs de Plains concernés, a déclaré l'une des sources.

Plains tente toujours d'identifier la cause de la contamination, et il est donc trop tôt pour dire si les problèmes auront un impact sur les exportations de brut américain, a ajouté la source. Plus de 2 millions de barils par jour de pétrole brut sont exportés depuis Corpus Christi, selon le site web du port.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

Plains possède des intérêts dans un certain nombre d'oléoducs de longue distance qui transportent environ 2,1 millions de bpj de pétrole brut du bassin permien vers Corpus Christi et vers le centre de stockage de Cushing, dans l'Oklahoma, d'après les documents qu'elle a déposés.

