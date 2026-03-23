Les obligations britanniques enregistrent leurs plus fortes hausses depuis un an après que Trump a suspendu certaines frappes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* les rendements des gilts à 10 ans reculent par rapport à leur plus haut niveau depuis 2008

* les rendements à 2 ans baissent de 25 points de base par rapport à leur niveau le plus élevé, les marchés réduisant les paris sur la BoE

* Trump demande à l'armée d'interrompre les frappes contre les centrales électriques iraniennes

* Les coûts d'emprunt britanniques plus touchés que leurs homologues par la guerre entre les États-Unis et l'Iran

(Mise à jour des prix et réaction des analystes tout au long) par David Milliken

Les prix des obligations d'État britanniques ont bondi lundi après que le président américain Donald Trump a ordonné une pause de cinq jours sur les frappes aériennes contre l'infrastructure énergétique iranienne, poussant les gilts à deux ans GB2YT=RR vers leur plus grand gain quotidien en près d'un an.

Le rallye a marqué un retournement de situation après plusieurs jours de ventes massives qui, plus tôt dans la journée de lundi, avaient poussé les rendements des gilts à 10 ans

GB10YT=RR à leur plus haut niveau depuis juillet 2008, à 5,118 %, en raison des craintes qu'un conflit prolongé n'entraîne une hausse de l'inflation et des emprunts d'État britanniques.

Mais moins d'une demi-heure après avoir atteint ce sommet, le rendement du gilt de référence à 10 ans a chuté à 4,895 %, le prix de l'obligation ayant augmenté.

A 1620 GMT, le rendement du gilt à 10 ans était en baisse de 6 points de base par rapport à la clôture de vendredi à 4,94%, tandis que le rendement du gilt à deux ans était 13 points de base plus bas à 4,45%, sa plus grande baisse quotidienne depuis le 3 avril.

Plus tôt dans la séance, les rendements des gilts à deux ans avaient atteint un plus haut de deux ans à 4,712% et étaient ensuite en passe de connaître la plus forte baisse en trois ans, ayant chuté de plus de 28 points de base par rapport à la clôture de vendredi à 4,296%.

Cependant, les prix des obligations ont réduit leurs gains après que l'Iran ait semblé prudent quant aux affirmations de Trump selon lesquelles un accord pourrait être proche.

Les marchés souverains européens "réagissent positivement aux gros titres de Trump, malgré l'opposition iranienne", a déclaré Matthew Amis, directeur des investissements chez le gestionnaire de fonds Aberdeen.

"Toutefois, pour annuler les mouvements de ces dernières semaines, il faudrait plus que des mots et des actions claires, à savoir le passage de navires dans le détroit d'Ormuz "

Aberdeen a "très timidement acheté des gilts britanniques" depuis que les rendements ont dépassé les 5 % vendredi, a-t-il ajouté.

LES INVESTISSEURS RÉDUISENT LEURS PARIS SUR LES HAUSSES DE TAUX D'INTÉRÊT EN BOE

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt se sont fortement déplacés pour évaluer près de trois hausses de taux d'un quart de point par la Banque d'Angleterre cette année, en baisse par rapport à quatre plus tôt dans la session et en ligne avec leur niveau à la fin de la semaine dernière.

Les rendements des gilts - qui influencent directement le coût des nouveaux emprunts d'État - sont toujours beaucoup plus élevés qu'avant le début du conflit, car les marchés continuent de s'attendre à une inflation plus élevée, étant donné que les approvisionnements en pétrole et en gaz resteront perturbés pendant un certain temps, même si le conflit au Moyen-Orient s'atténue.

Les rendements des gilts à dix ans ont augmenté d'environ 70 points de base par rapport au début du mois et sont en passe de connaître leur plus forte hausse sur un mois civil depuis septembre 2022, lorsque les projets de budget de l'ancien Premier ministre Liz Truss ont troublé les marchés.

Les rendements de référence des gilts à 10 ans ont franchi la barre des 5 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale vendredi, et ont augmenté environ deux fois plus que les rendements des obligations américaines

US10YT=RR ou allemandes EU10YT=RR depuis le début du conflit.

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré lundi à une commission parlementaire que le pays devait être prêt à faire face à une prolongation de la crise et devait rencontrer dans la journée Andrew Bailey, gouverneur de la BoE, et Rachel Reeves, ministre des finances, .

Gilles Moec, économiste en chef du groupe de l'assureur français Axa, a déclaré que la dette britannique s'était moins bien comportée que ses pairs parce que le pays était plus dépendant des investisseurs étrangers que par le passé et devait s'attaquer à "une inflation tenace que le choc pétrolier ne fera qu'exacerber".

Jeudi, la BoE a prévu que l'inflation augmenterait pour atteindre 3,0 à 3,5 % au milieu de l'année, plutôt que de retomber à 2 % comme elle l'avait prévu le mois dernier, et a déclaré que de nouvelles réductions des taux d'intérêt ne semblaient plus appropriées dans l'immédiat.