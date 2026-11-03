Les objectifs annuels de ventes d'Uzedy relevés, Medincell en profite

Medincell se dirige vers une quatrième séance consécutive de hausse ( 3,86%, à 27,96 euros), soutenu par son partenaire Teva qui a encore rehaussé sa prévision de ventes d'Uzedy pour l'exercice en cours.

Les ventes nettes américaines d'Uzedy, traitement commercialisé par Teva Pharmaceuticals en partenariat avec Medincell, ont atteint 85 millions de dollars au troisième trimestre 2026, enregistrant une progression de 96% sur un an.

Face à cette accélération, Teva a relevé sa fourchette de prévisions de ventes annuelles pour ce traitement en 2026, désormais attendue entre 290 et 310 millions de dollars, contre 270 à 290 millions de dollars précédemment (et 250 à 280 millions au premier trimestre). Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les ventes cumulées s'élèvent à 225 millions de dollars, surpassant déjà l'ensemble de l'exercice 2025 (191 millions de dollars).

Formulation sous-cutanée à action prolongée (LAI) de rispéridone approuvée pour la schizophrénie et le trouble bipolaire de type I, Uzedy demeure le traitement de cette classe affichant la plus forte croissance outre-Atlantique. Les prescriptions ont augmenté de 62% sur un an, portées par un meilleur accès hospitalier et l'arrivée de plus de 800 nouveaux prescripteurs par mois.

Premier produit issu de la technologie BEPO de Medincell, Uzedy ouvre la voie au lancement commercial en cours aux Etats-Unis de Weltruza (olanzapine injectable mensuelle), récemment approuvé par les autorités sanitaires américaines et soumis aux mêmes conditions économiques dans le cadre de la licence mondiale accordée à Teva.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, Uzedy a dépassé les attentes au troisième trimestre, ce qui a entraîné un nouveau relèvement des prévisions.

Les analystes continuent de considérer Uzedy comme un traitement injectable à action prolongée (LAI) de grande qualité dans la schizophrénie et le trouble bipolaire de type I.

Ils ajoutent que le lancement de Weltruza est en cours, avec une contribution significative au chiffre d'affaires attendue à partir du second semestre 2027. Pour ce traitement, Jefferies anticipe une adoption commerciale progressive, avec une contribution financière tangible à partir du second semestre 2027.

Sur le titre Medincell, la recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 38 euros, soit un potentiel de hausse de 41%.