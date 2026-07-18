Les ministères mexicains enquêtent sur une contamination à la cyclospora liée à une exploitation agricole mexicaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emily Green

Les ministères mexicains de la Santé et de l'Agriculture ont annoncé qu'ils enquêtaient sur une importante épidémie d'intoxication alimentaire aux États-Unis liée à de la laitue iceberg cultivée au Mexique et vendue chez Taco Bell.

La Cofepris, l'autorité mexicaine de régulation sanitaire, et la Senasica, l'autorité chargée de la sécurité sanitaire des aliments et de l'agriculture, ont déclaré vendredi dans un communiqué qu'elles disposent d'un groupe de travail technique interinstitutionnel qui enquête sur cette affaire et adopte des mesures préventives.

Ce groupe a entrepris des inspections et des analyses de traçabilité qui “revêtent un caractère strictement préventif” et “visent à atténuer tout risque sanitaire potentiel”, ont précisé les agences.

Le CDC a signalé une centaine d’hospitalisations de personnes atteintes de cyclosporiase, une infection parasitaire pouvant provoquer une diarrhée sévère et d’autres symptômes gastro-intestinaux, après avoir consommé de la laitue ciselée dans des restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale.

Vendredi, Taylor Farms, un fournisseur de laitue basé en Californie, et le distributeur alimentaire Sysco SYY.N , le plus important des États-Unis, ont déclaré qu’ils retiraient de la vente la laitue iceberg provenant du centre du Mexique , sur la base d’informations fournies par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

Une source du secteur, qui a souhaité garder l’anonymat car elle n’était pas autorisée à s’exprimer auprès des médias, a déclaré à Reuters que cette laitue était conditionnée en sachets de ⁠5 livres (2,3 kg) dans l’usine de Taylor Farms située à Guanajuato, dans le centre du Mexique. La source a également précisé que Sysco distribuait largement ces sachets aux hôpitaux, aux stades de baseball et aux chaînes de restauration rapide.

Les ministères mexicains de la Santé et de l’Agriculture ont précisé dans leur communiqué que “l’enquête est toujours en cours, et il est important de souligner que l’identification du pays d’origine d’un produit grâce à la traçabilité ne confirme pas, en soi, que la contamination ait eu lieu au Mexique”.

Les installations de culture et de transformation de Taylor Farms au Mexique ont été à l’origine d’une autre épidémie majeure de cyclosporiase aux États-Unis. Une épidémie survenue en 2013 a rendu malades plus de 600 personnes dans 25 États, selon le CDC, et a été attribuée à un mélange de salades provenant de Taylor Farms de Mexico, à Guanajuato.