Les mineurs de cuivre s'envolent en 2025 à la faveur de la hausse du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les mineurs de cuivre devraient terminer l'année en beauté, avec une hausse de 42 % du prix du métal rouge

** Les inquiétudes concernant l'offre suite à des interruptions dans les mines, la faiblesse du dollar américain et l'achat par des spéculateurs anticipant l'augmentation de la demande en IA sont à l'origine de la hausse du cuivre

** Les géants mondiaux de l'exploitation minière: Rio Tinto

RIO.N en hausse de ~37% depuis le début de l'année, BHP Group

BHP.N en hausse de ~25% depuis le début de l'année

** Le mineur canadien Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N affiche les gains les plus importants parmi les mineurs de cuivre, progressant de 134% depuis le début de l'année

** Ero Copper ERO.TO ERO.N grimpe de ~103%, tandis que les mineurs américains Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent respectivement 65,4% et 35% depuis le début de l'année

** Le mineur canadien Teck Resources TECKb.TO TECK.N progresse de 12,6 % depuis le début de l'année; la société est prête à fusionner avec Anglo American AAL.L , cotée à Londres, dans le cadre d'un accord de 53 milliards de dollars ** Goldman Sachs prévoit un prix du cuivre 2026 de 11 400 $ la tonne métrique; le cuivre est son métal industriel "préféré"