Les mineurs de cuivre s'envolent en 2025 à la faveur de la hausse du métal rouge
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les mineurs de cuivre devraient terminer l'année en beauté, avec une hausse de 42 % du prix du métal rouge

** Les inquiétudes concernant l'offre suite à des interruptions dans les mines, la faiblesse du dollar américain et l'achat par des spéculateurs anticipant l'augmentation de la demande en IA sont à l'origine de la hausse du cuivre

** Les géants mondiaux de l'exploitation minière: Rio Tinto

RIO.N en hausse de ~37% depuis le début de l'année, BHP Group

BHP.N en hausse de ~25% depuis le début de l'année

** Le mineur canadien Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N affiche les gains les plus importants parmi les mineurs de cuivre, progressant de 134% depuis le début de l'année

** Ero Copper ERO.TO ERO.N grimpe de ~103%, tandis que les mineurs américains Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent respectivement 65,4% et 35% depuis le début de l'année

** Le mineur canadien Teck Resources TECKb.TO TECK.N progresse de 12,6 % depuis le début de l'année; la société est prête à fusionner avec Anglo American AAL.L , cotée à Londres, dans le cadre d'un accord de 53 milliards de dollars ** Goldman Sachs prévoit un prix du cuivre 2026 de 11 400 $ la tonne métrique; le cuivre est son métal industriel "préféré"

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
3 079,000 GBX LSE +0,75%
BHP GROUP SP ADR
60,920 USD NYSE +0,84%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 512,00 USD LME +1,67%
ERO COPPER
39,310 CAD TSX +4,19%
ERO COPPER
28,685 USD NYSE +4,14%
FREEPORT MCMORAN
51,420 USD NYSE -0,13%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
27,280 CAD TSX +2,48%
HUDBAY MINERALS
19,900 USD NYSE +2,45%
Pétrole Brent
61,56 USD Ice Europ -0,52%
Pétrole WTI
58,20 USD Ice Europ +0,45%
RIO TINTO SP ADR
80,540 USD NYSE +0,20%
SOUTHERN COPPER
145,520 USD NYSE +0,18%
TECK RESOURCES RG-B
65,660 CAD TSX +0,51%
TECK RESOURCES RG-B
47,960 USD NYSE +0,46%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
