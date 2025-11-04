Les mineurs de cuivre s'effondrent, le métal prolongeant ses pertes en raison d'un dollar plus fort et des craintes concernant la demande

4 novembre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées en bourse aux Etats-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 2,4 % à 10 595 $ la tonne métrique, son niveau le plus bas depuis le 22 octobre

** Le prix du cuivre chute pour la quatrième séance consécutive et atteint son plus bas niveau en deux semaines, alors que le dollar se renforce et que les craintes concernant la demande persistent

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont perdu respectivement 2,3 % et 3,1 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse de 3,1% et Freeport-McMoran FCX.N en baisse de 3,5%

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECK.N baissent de 4,6 % et Hudbay Minerals HBM.N de 3,4 %