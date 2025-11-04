 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,82
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre s'effondrent, le métal prolongeant ses pertes en raison d'un dollar plus fort et des craintes concernant la demande
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées en bourse aux Etats-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 2,4 % à 10 595 $ la tonne métrique, son niveau le plus bas depuis le 22 octobre

** Le prix du cuivre chute pour la quatrième séance consécutive et atteint son plus bas niveau en deux semaines, alors que le dollar se renforce et que les craintes concernant la demande persistent

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont perdu respectivement 2,3 % et 3,1 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse de 3,1% et Freeport-McMoran FCX.N en baisse de 3,5%

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECK.N baissent de 4,6 % et Hudbay Minerals HBM.N de 3,4 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
56,150 USD NYSE -1,52%
BHP GRP
23,675 EUR Tradegate -3,23%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 872,50 USD LME -0,27%
FREEPORT MCMORAN
41,170 USD NYSE -1,27%
Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
HUDBAY MINERALS
22,480 CAD TSX 0,00%
HUDBAY MINERALS
15,835 USD NYSE -1,06%
Pétrole Brent
64,07 USD Ice Europ -1,19%
Pétrole WTI
60,18 USD Ice Europ -1,41%
RIO TINTO
72,080 EUR Tradegate -3,01%
RIO TINTO
5 254,000 GBX LSE -1,98%
RIO TINTO SP ADR
70,370 USD NYSE -1,94%
SOUTHERN COPPER
138,370 USD NYSE -0,31%
TECK RESOURCES RG-B
42,690 USD NYSE -0,52%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Spotify porté par la hausse de 12% de ses abonnés payants au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:04 

    Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en forte hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions), a-t-il annoncé mardi. Son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

  • Le logo d'Apollo Global Management
    Apollo: Bénéfice au-dessus des attentes au T3, revenus de commissions record
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:50 

    par Isla Binnie Apollo Global Management a dépassé les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à la gestion d'une masse d'actifs en expansion, à la croissance de l'origination de dettes et à l'augmentation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank