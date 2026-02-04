Prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine : l'UE ouvre la voie à plus d'achats d'armes britanniques

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Londres le 4 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Vers une hausse d'achat des armes d'origine britannique pour l'Ukraine ? L'Union européenne a en tout cas ouvert ce mercredi 4 février la voie à cette possibilité, dans le cadre du prêt de 90 milliards d'euros que 24 pays de l'UE veulent mettre à disposition de Kiev. Les représentants des 27 se sont en effet mis d'accord pour que certains pays tiers, comme la Grande-Bretagne, puissent les rejoindre dans la fourniture de systèmes d'armement à l'Ukraine, prévu par ce prêt, moyennant une "contribution financière équitable et proportionnée" aux coûts liés à l'emprunt, selon un communiqué.

L'UE a prévu d'accorder à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros, pour la période 2026-2027, dont 60 milliards seront utilisé pour la fourniture d'armes. Trois pays, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, ont toutefois obtenu de ne pas participer à ce mécanisme. Une préférence a été donnée à l'industrie européenne de défense pour la fourniture de ces armes, mais des exceptions sont prévues pour certains pays, s'ils ont signé un partenariat de défense et de sécurité avec l'UE et s'ils sont déjà de gros contributeurs d'aide militaire à l'Ukraine. C'est le cas de la Grande-Bretagne, qui, si elle acceptait de rejoindre ce mécanisme, devrait payer un droit d'entrée, prenant en compte la charge d'intérêts de cet emprunt, supportée par les 24 de l'UE.

Le Royaume-Uni doit "faire davantage" avec l'UE en matière de défense, selon Keir Starmer

La Grande-Bretagne n'a pas fait savoir si elle rejoindrait ou non ce mécanisme européen, mais son Premier ministre Keir Starmer a laissé entendre ce qu'il y était favorable. Le Royaume-Uni doit "faire davantage" avec l'UE en matière de défense , a-t-il affirmé ce weekend. Londres et Bruxelles ne sont pas parvenus fin 2025 à s'accorder sur la participation britannique au programme d'aide à l'industrie de défense en Europe baptisé Safe et doté de 150 milliards de d'euros sous forme de prêts. "Je pense que tant en matière de dépenses, que de capacités et de coopération, nous devons faire davantage ensemble", et "cela devrait nous amener à examiner des dispositifs comme Safe et d'autres, pour voir s'il n'existe pas une manière de travailler plus étroitement ensemble", a déclaré le weekend dernier Keir Starmer à des journalistes.

L'Ukraine ne remboursera ce prêt qu'une fois des réparations payées par la Russie. Les intérêts de ce prêt de l'UE, soit environ trois milliards d'euros par an, seront payés par le budget de l'Union européenne.